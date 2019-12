Na domácí pečení cukroví chybí čas, novým trendem jsou krabičky z lokálních pekáren i řetězců

Přes devadesát procent Čechů lpí na vánočním cukroví. Tradiční pečení v domácnostech ale postupně vytlačuje nový trend: krabičky úhledných dobrot z lokálních pekáren i obchodních řetězců. Důvod? Hospodyňkám se nedostává času. A mnohdy ani chuti do práce.

Bez vůně vanilky a rozsypaných oříšků po kuchyni si paní Ivana neumí předvánoční čas ani představit. Rok co rok bere do rukou od mouky zašlý polorozpadlý sešit, který ukrývá vánoční poklady ještě po její prababičce. „Recepty na vanilkové rohlíčky, linecké nebo třeba perníčky se u nás dědí z generace na generaci. Bez nich by to v prosinci nešlo. A děti to milují,“ řekla LN pětačtyřicetiletá Ivana.

To její kamarádka Magda řeší předvánoční shon jinak: vánoční cukroví nepeče, protože ji to zkrátka nebaví. „Nevidím v tom smysl Vánoc. Raději si z mé oblíbené pekárny objednám dvě kila hotového cukroví, vypadá úhledně, chutná báječně a celá rodina je spokojená. Navíc finančně to takový velký rozdíl od domácího pečení není,“ zdůraznila pro LN Magda.

Kamarádství Ivany a Magdy pohled na pečení či nepečení vánočního cukroví nijak neovlivňuje. Každá má svou pravdu, každá svým způsobem zapadá do vzorců české společnosti. Přestože vánoční cukroví si podle průzkumu společnosti KPMG dopřává až 96 % Čechů, rok od roku přibývá těch, kteří si ho raději koupí. Letos se jejich počet odhaduje na zhruba třetinu ze všech sladkostí chtivých. Důvod? Chybí čas. Spousta žen uvedla, že by doma pekly i rády, ale vzhledem k pracovnímu tempu prostě nemají kdy. „Navíc před Vánocemi mají děti řadu vystoupení, besídek, koncertů, a tak běhám z práce rovnou tam,“ dodala paní Magda. „O víkendu si rádi zajedeme třeba někam na vánoční trhy, zajdeme do divadla nebo na procházku.“

Koupit si krabičky s cukrovím tak dnes už není žádná ostuda. Ještě před dvěma roky si ho dopřála jen desetina obyvatel, loňský rok ale odstartoval boom právě kupovaného cukroví. Jeho cena se letos pohybuje mezi čtyřmi až osmi stovkami za kilo. Záleží na místě a počtu druhů. Nejdražší je v Praze a velkých městech, kde jde také nejvíc na dračku.

Nový trend potvrzují i pekárny a obchodní řetězce. Většina z nich přijímala objednávky s velkým časovým předstihem, kdo přichází nyní, většinou už jen paběrkuje nebo má jednoduše smůlu. Šanci má snad jen u velkých obchodních řetězců, které navýšily své zásoby. „V tomhle roce je to úplně extrémní. Lidé asi nemají čas nebo to už ani neumí. Objednávky opravdu rostou,“ říká majitel pekařství Richard Kabát.

Jeho slova potvrzují i řetězce. Podle mluvčí Globusu Rity Gabrielové letos vzrostl zájem o máslové cukroví o deset procent. S růstem poptávky se vypořádávají i internetoví prodejci. „V minulém roce jsme doručovali až 600 krabic denně, letos očekáváme, že poptávka poroste až dvojnásobně,“ odhadl zástupce internetového obchodu Rohlík Jiří Uhlíř.

Mezi nejoblíbenější druhy cukroví patří to tradiční. Hitem jsou krabičky obsahující mix několika druhů, nesmí chybět vanilkové rohlíčky, včelí úly, slepované linecké cukroví a pracny.

Pražské Antonínovo pekařství zaznamenalo větší poptávku po samotných vanilkových rohlíčcích, které prodává v dárkových pytlíčcích po 150 gramech. „Zájem o ně mají například firmy pro své zaměstnance, nebo se hodí i jako dárek, když jdete na návštěvu,“ řekla LN Kateřina Procházková z pekařství. „Velké objednávky na kilové krabice nebereme, nemáme na to výrobní kapacitu,“ doplnila.

Kurzy pro děti táhnou

Zaměstnané matky, které samy nestíhají péct, ale nechtějí své potomky o vůni rohlíčků čerstvě vyndaných z trouby okrást, stále více využívají nabídky různých kurzů pečení pro děti. Ty zažívají doslova boom, a přestože se jejich ceny vyšplhají i k dvou tisícovkám, jsou ihned vyprodány. „Dcera se zúčastnila kurzu pečení perníčků a byla naprosto nadšená. Oblékli jí pekařskou čepici a zástěru, tři hodiny tvořila a pekla, prostě nádhera,“ popsala svoji zkušenost LN Iva z Prahy. „Příští rok chce zase,“ dodala.

Tradice praví, že vánočního cukroví by mělo být sedm druhů. Přestože původ jeho pečení lze vystopovat už v předkřesťanské době, v českých zemích se houfně peče od počátku 19. století. Tehdy však cukroví vypadalo úplně jinak. Bílá mouka a cukr byly velkou vzácností, pamlsky se proto připravovaly ze sušeného ovoce a medu. Bohatší přidávali vzácné koření. Nejoblíbenějším cukrovím v 19. století byly karamely, které byly součástí štědrovečerního stolu i vánočního stromečku.