Sebevražda je druhá nejčastější příčina smrti mladých lidí. Ročně si v Čechách vezme život přes 1300 lidí

Praha Sebevražda je v Česku druhá nejčastější příčina smrti lidí od 15 do 24 let. Ročně si v zemi vezme život přes 1300 lidí, většina z nich má nějakou duševní chorobu. Ministerstvo zdravotnictví se zaměří na prevenci. Lidé a zejména zdravotníci by se měli naučit rozpoznat varovné příznaky, řekli zástupci ministerstva na úterní tiskové konferenci.

Světová zdravotnická organizace (WHO) v pondělí zveřejnila novou statistiku, podle níž každých 40 vteřin na světě někdo zemře vlastní rukou. Ročně je to asi 800 000 případů. Na úterý připadá Světový den prevence sebevražd. Policie našla mladíky podezřelé ze tří vražd v Kanadě mrtvé. Zřejmě spáchali sebevraždu „Devadesát procent sebevražd je způsobeno přítomností nějaké psychické choroby,“ řekl místopředseda Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Martin Anders. Dá se jim proto předcházet a nemocné vyléčit. Sebevraždy se podle něj vyskytují u většiny psychiatrických diagnóz. Odborníkům chybí přesná data o sebevražedných pokusech. „Udává se, že je to asi desetkrát až dvacekrát vyšší počet než těch, kteří kvůli ní zemřou,“ dodal. Se třemi až pěti sebevraždami denně se Česko podle člena výkonného výboru Reformy psychiatrické péče Petra Winklera řadí mezi země spíše s vyšší sebevražedností. Ve středním či vyšším riziku je asi 0,7 % populace. Na 100 000 obyvatel jsou nejohroženější muži nad 75 let. Muži obecně páchají sebevraždy asi čtyřikrát častěji než ženy. Mezi mladými jde o druhou nejčastější příčinu smrti. „Mladí lidé mají menší míru životních zkušeností, roli hraje i zvýšená konzumace psychoaktivních látek a zvýšená impulzivita,“ dodal Anders. ČR se podle ministerstva na národní úrovni věnuje tématu sebevražd jako jedna z prvních ve střední a východní Evropě. Národní akční plán prevence sebevražd pro roky 2020 až 2030 je součástí velkého dokumentu Zdraví 2030. Do prevence by psychiatři chtěli zapojit také například praktické lékaře. Měli by se naučit rozpoznat varovné příznaky. „Ukazuje se, že řada lidí, kteří spáchají sebevraždu, několik týdnů nebo měsíců předem navštíví praktického lékaře s nějakým problémem,“ uvedl Andres. Seriál zabíjel děti. Podle vědců stojí ‚13 důvodů proč‘ za dramatickým nárůstem sebevražd Mezi další dílčí cíle patří podle Winklera například analýza způsobu výdeje léků, protože předávkování volně dostupnými léky je jednou z častých způsobů sebevraždy. Odborníci chtějí také analyzovat místa, kde se sebevraždy páchají, například na železnici. Například po úpravě Nuselského mostu v Praze tak, aby nebylo možné přelézat zábradlí, počet sebevražd obecně pokles. Zaměří se také na vězení a psychiatrické nemocnice, kde se lidé pokoušejí zabít častěji. Roli hrají podle odborníků také média. „Když ve Vídni zakázali informovat o sebevraždách v metru, tak jejich počet klesl na nulu,“ doplnil Winkler. Neměla by také podle nich informovat o sebevraždách celebrit. Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) byl nejnižší počet sebevražd v ČR v letech 1995 a 1996. Míra úmrtnosti na 100 000 obyvatel byla nejvyšší na přelomu 60. a 70. let, naopak nejnižší statistici zaznamenali v roce 2016, ze kterého jsou poslední údaje. Tehdy sebevražda tvořila čtvrtinu úmrtí z vnějších příčin. Průměrné počty sebevražd Roky Počet sebevražd Z toho žen 1950-1959 2207 668 1960-1969 2552 800 1970-1979 2483 742 1980-1989 2108 612 1990-1999 1787 445 2000-2009 1529 292 2010-2016 1521 273