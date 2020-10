Šéf České pošty se podruhé nakazil koronavirem. Nic mi není, cítím se dobře, napsal na Twitter

PRAHA Generální ředitel České pošty Roman Knap se již podruhé od vypuknutí pandemie nakazil koronavirem. Dle svých vlastních slov mu nic není a cítí se dobře, testovat se nechal jako samoplátce. Poprvé se Knap koronavirem nakazil už na začátku pandemie v druhé polovině března. Sám přitom jen před pár dny uvedl, že jen čeká, kdy se covidem znovu nakazí.

Knap svou opětovnou nákazu oznámil na oficiálním twitterovém profilu České pošty. „Po jarní nákaze jsem byl včera opět pozitivně testován na Covid. Nic mi není, cítím se dobře. Na testy jsem šel dobrovolně jako samoplátce, nákaza se předtím projevila v rodině,“ oznámil Knap.

„Postupuji dle aplikace eRouška. Pošta funguje stejně jako na jaře. Dávejte na sebe pozor,“ vzkázal lidem generální ředitel České pošty.

Knap před několika dny v rozhovoru pro Lidovky.cz uvedl, že jen čeká, kdy se u něj nákaza koronavirem objeví znovu. „Spíš stále čekám, kdy to dostanu znovu. Dočetl jsem se, že imunita trvá nějaké tři až šest měsíců, ale hlídám se přiměřeně, chodím normálně ven, jím vitaminy,“ řekl Knap.



V březnu byli nakažení i další členové nejvyššího managementu v jednom z útvarů v pražské centrále. „Nákaza byla potvrzena i v top managementu firmy. Konkrétní jména lidí ani jejich počty sdělovat nebudeme,“ uvedla tehdy pošta. Později se nakazil i sám Knap.

Na jaře následně proběhla hloubková dezinfekce prostor, v nichž se nakažení pohybovali. Česká pošta také nasadila krizový štáb, který společnost řídil a věnoval se především koronaviru a nezbytné agendě. V současné době Česká pošta neplánuje nějaké výrazné omezení kvůli koronaviru.



„Koronavirus se nevyhýbá ani České poště, přesto zatím jeden z největších zaměstnavatelů v České republice neplánuje výrazná omezení, která by ovlivnila fungování podniku,“ vzkázalo vedení na twitteru.



I přesto podle Knapa stále Česká pošta musí fungovat v koronavirovém provozu. „Stále jedeme na home office. Lidi si na to zvykli už od té jarní krize, kdy nebyla jiná možnost. Takže pokud to jde, snažíme se co nejvíce komunikovat online i teď na podzim,“ řekl Knap pro Lidovky.cz.





Současnou koronavirovou situaci Česká pošta podle Knapa zvládá bez zásahů, které by její klienti pocítili. „Chci naše zákazníky požádat o shovívavost, pokud se jim opozdí jejich zásilka. Naopak pro ně chystáme další možnosti, jak si zásilky vyzvedávat co nejblíže svému domovu. Od listopadu se tak dočkají dalších 1500 nových výdejních míst, tzv. Balíkoven. Spolu s poštami, kterých je 3200, nabídneme nejširší výdejní síť v Česku,“ uvedl.



Vedle rozšíření počtu výdejních míst mohou klienti své zásilky k vyzvednutí směřovat také na 68 depech, nebo řadu služeb vyřídit bezkontaktně na webu České pošty www.postaonline.cz nebo na mobilní aplikaci Pošta online.

Česká pošta v září a v říjnu zavedla na některých pobočkách tzv. jednosměnný provoz. Ten mimo jiné umožňuje vykrývat absence zaměstnanců nebo karanténní opatření skupiny pracovníků z důvodu šíření koronaviru. Podnik proto nemusí přistupovat k omezení provozní doby svých poboček kvůli koronaviru. V současné době má kvůli koronaviru dočasně uzavřeny jednotky zejména jednopřepážkových poboček.