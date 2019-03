Šéfovi pražských muslimů hrozí kárné řízení. Advokátní komoře přišla stížnost na jeho výroky

PRAHA Advokát a šéf pražských muslimů Leonid Kušnarenko čelí kvůli svým výrokům hrozbě kárného řízení ze strany České advokátní komory (ČAK). Podnět podal Kontrolní radě ČAK tajemník komory Ladislav Krym. Kušnarenkova údajná výzva k ozbrojení prý mohla působit negativně. Advokát se má podle něho chovat zdrženlivě. Kušnarenko tvrdí, že obdržel řadu pozitivních reakcí a ničeho špatného se nedopustil.

Ve svém středečním prohlášení oznámila ČAK, že její tajemník Ladislav Krym podal podnět ke Kontrolní radě ve věci výroků šéfa pražských muslimů Leonida Kušnarenka. Ten vzbudil před pár dny rozruch svým videem, ve kterém svým souvěrcům nabízel pomoc při získání zbrojního průkazu. Reagoval tak na tragickou střelbu v mešitě na Novém Zélandu.

Podání podnětu prý Kušnarenka samotného zaskočilo. „Překvapilo mě to, jakožto pro advokáta je to mě nepříjemná záležitost,“ řekl serveru Lidovky.cz. Právě se specifickou povahou jeho povolání stížnost pracuje.

„ Projevy advokátů mají být obecně spíše zdrženlivé, a tak může být výzva k ozbrojení skupiny obyvatel veřejností vnímána velmi negativně,“ stojí v prohlášení na stránkách advokátní komory s dodatkem, že je to patrné i z reakcí samotných muslimů.



To ale sám Kušnarenko odmítá. „Dostal jsem spoustu pozitivních reakcí, především od muslimů. Stačí, když se podíváte na mé sociální sítě. Hysterii kolem mých slov vyvolala hlavně média a skupiny obyvatel inklinující k islamofobii,“ řekl serveru Lidovky.cz pražský právník původem z Ukrajiny.

Dodal také, že se ke členům pražské muslimské komunity už zprávy o stížnosti podané k ČAK dostaly. „Psali mi a byli z toho velm rozrušení, vídáme se v mešitě v podstatě každý den, hodně jim pomáhám s právními problémy,“ uvedl Kušnarenko.

Kárné provinění a možná i pokuta ve výši stonásobku platu

Stížnost byla prý podána v podezření, že se šéf pražských muslimů mohl dopustit kárného provinění. Nahrává tomu podle prohlášení ČAK i fakt, že součástí výzvy měla být i nabídka pomoci k obstarání zbrojního průkazu, což tajemník Krym vyhodnocuje jako nabídky právní služby.



Kušnarenko ale podle svých slov právní služby rozhodně nenabízel. „Nic takového v tom videu nepadlo. Narážel jsem spíše na fakt, že můj známý pan Fišer provozuje střeleckou školu. O svém záměru přivést k němu případné zájemce z řad českých muslimů jsem ho informoval. Neměl s tím problém,“ uvedl s tím, že se dokonce ujistil, zda to jeho známý nepovažuje za přípravu na teroristický útok.

Mluvčí komory Iva Chaloupková serveru Lidovky.cz popsala, že podnětem se bude nyní Kontrolní rada ČAK zabývat a šetřit, zda se jedná o důvodnou stížnost. V případě, že se tak stane, povede ČAK s Kušnarenkem kárné řízení.

V případě, že by rada uznala Kušnarenka vinným, hrozí pražskému právníkovi několik možných postihů. Těmi nejmírnějšími by bylo napomenutí či veřejné napomenutí. Pokuta by se ale mohla vyšplhat až do stonásobku advokátovy průměrné mzdy. Nejtvrdším trestem by bylo odebrání licence na vykonávání advokátní praxe, přičemž nejvyšší sazba tohoto trestu je pět let.

Mediálně nyní velmi sledovaný Kušnarenko prý ale důvod pro své potrestání nevidí a věří, že kontrolní rada posoudí stížnost tajemníka Kryma jako nedůvodnou.