Šílený blázinec, říká o pilotním testování ředitel Černý. Učitelé se mají zaměřit kromě výuky i na pocity žáků

Praha V pondělí se do základních škol vrátí část dětí, na prezenční výuce se třídy prvního stupně budou střídat po týdnech. Aby se snížilo riziko nákazy covidem, budou si děti dvakrát týdně dělat antigenní testy. Ministerstvo školství mimo jiné doporučuje, aby se učilo co možná nejvíce venku.

„Jedna paní učitelka třeba připravila pro děti hru, při které hledaly podle souřadnic ‚kešky‘ a v každé našly QR kód, který obsahoval odkaz na nějakou úlohu. To děti, myslím, hodně bavilo,“ říká Michal Černý, předseda Asociace ředitelů základních škol.

Lidovky.cz: Dá se rotační výuka zvládnout?

S rotační výukou máme zkušenosti už z podzimu. Pro učitele je náročnější na plánování a rozvržení učiva, ale jinak se to zvládnout dá. Jedete ve dvou různých týdenních režimech a přepínáte z jednoho do druhého. Pro někoho to není problém vůbec, někdo má trochu potíže právě s tím přepínáním. Organizačně z pohledu školy to složité není, problém mohou mít možná někteří rodiče v zaměstnání, ale ošetřování člena rodiny si můžete vzít i ob týden.

Lidovky.cz Jak budete organizovat výuku a učební látku?

V prezenčních týdnech budeme učit podle normálního rozvrhu, v distančních podle distančního, který z toho prezenčního vychází a máme ho zažitý z uplynulých týdnů a měsíců.

Lidovky.cz: A co zátěž pro učitele?

Učitel by si měl naplánovat výuku vždy na 14 dní předem a promyslet, co se mu bude lépe dělat ve škole a co na dálku. To se týká jak obsahu učiva, tak jednotlivých forem práce či aktivit. Pro kreativního a flexibilního učitele může být rotační výuka zajímavější než stálá distanční, ale dokonce i prezenční výuka. Pro někoho, kdo příliš nemiluje změny, může být naopak poněkud stresující, což může platit i pro některé děti.

Lidovky.cz: Ty si s návratem podle vás poradí jak?

Ten úplně první nástup bude hodně podobný nástupu po prázdninách. Budou si muset zase zvykat na školní režim, budou si chtít povídat, užít si spolužáky a tak dále.

Lidovky.cz: Nač se teď ptají rodiče?

Na konkrétní věci spojené s rotací nebo třeba testováním. Rodiče více dětí si přejí, aby se jejich děti učily prezenčně ve stejné týdny, ale to v tom velkém počtu dětí a tříd skutečně nejde. Další řeší třeba typ testů a podobně.

Lidovky.cz: Družiny budou fungovat běžně?

V družině je podmínka homogenity skupin, to znamená, že každé oddělení může být složeno pouze z dětí z jedné třídy. Tuto podmínku splníme právě jen díky rotační výuce. Při rotaci jsem schválně rozděloval do různých týdnů třídy, které mají normálně společnou družinu. Děti tak budou rozdělené podle nařízení a zároveň budou mít „svou“ vychovatelku.

Lidovky.cz: Máte tedy dostatek učitelů či vychovatelů na to, aby se děti v družině nemísily?

Jedině díky rotaci. To je vlastně jedna z jejích výhod.

Lidovky.cz: Co školní jídelny?

U nás ve škole budeme dětem, které jsou doma, vydávat jídlo z okna do termoboxů. Nárok na oběd mají i při distanční výuce.

Lidovky.cz: Ministerstvo školství doporučuje, aby se učilo ideálně venku, protože se tak sníží riziko nákazy. Dokážete si to představit?

Tam, kde na to škola má podmínky, je to určitě super, i když pořád to asi nepůjde. Tohle se ale bude hodně lišit, třeba některé městské školy nemají ani pořádný dvorek.

Lidovky.cz: Jak by šlo zařídit a zorganizovat učení venku?

Některé školy mají takzvané venkovní učebny, samozřejmě jich mají méně než tříd, takže se tam musí děti střídat, což vyžaduje organizaci a možná i nějaká hygienická opatření. Ale aktivity venku nemusí být jen o sezení v lavicích, mohou to být také vycházky, doplněné třeba o pracovní listy, různé hry a podobně. Jedna paní učitelka v mé škole třeba připravila pro děti hru, při které hledaly podle souřadnic „kešky“ a v každé našly QR kód, který obsahoval odkaz na nějakou úlohu. To děti, myslím, hodně bavilo.

Lidovky.cz: Na školy v přírodě se v nejbližší době kvůli hygienickým opatřením zřejmě ještě jezdit nebude. Mohlo by se učení venku v něčem podobat právě škole v přírodě?

Ano, právě využitím různých her a tím pobytem v přírodě vůbec. Samozřejmě, pokud tu přírodu blízko školy máte.

Lidovky.cz: Jak by se měl po tak dlouhé době, co děti nebyly ve škole, koncipovat tělocvik a pohyb obecně?

Tělocvik má zatím stále stejná omezení jako na podzim, nesmí se provozovat žádné kontaktní sportovní aktivity a tak dále. Snad se tato omezení někdy změní, zatím nám budou muset stačit vycházky, běh po lese a podobně.

Lidovky.cz: Změnily se nebo změní sociální vazby v dětském kolektivu?

To v téhle chvíli nedokážu říct. Bude to jedna z prvních věcí, kterou se po návratu dětí do škol budeme snažit zmapovat. Rozhodně jsme během online hodin pozorovali takový efekt, že některé děti těm ostatním opravdu hodně „lezly na nervy“. Budeme muset pohlídat, aby po návratu nebyly nějak ostrakizovány.

Lidovky.cz: Co byste učitelům poradil, aby dobré fungování kolektivu podpořili?

V manuálu, který jsme dostali, takové náměty jsou. Rozhodně by se učitelé neměli v prvních dnech soustředit jenom na výuku, ale právě i na tohle. Třeba si s dětmi chvíli úplně normálně povídat, nechat je vyjádřit svoje pocity…

Lidovky.cz: Už vám přišly antigenní testy?

Ano, včera mi je přivezli. Většina kolegů, se kterými jsem se o tom bavil, je taky dostali.

Lidovky.cz: Dnes jste v rámci pilotního projektu zkoušeli testování s dvaceti dětmi. Jaké to bylo?

Šílený blázinec. Organizačně vše proběhlo dobře, ale ty okolnosti: vykazování nebo když vám děti chodí postupně, to byl blázinec.

Lidovky.cz: Kdo odpovídá za provedení testu – škola, nebo rodič?

Za provedení odpovídá škola. Za to, že se dítě účastní, rodič.

Lidovky.cz: Když dítěti vyjde pozitivní test ve čtvrtek, zbytek třídy musí do karantény. Ale když mu stejný výsledek vyjde v pondělí, ostatní do karantény nemusí, i když se ve třídě už potkaly. Jak se ošetří, aby se děti před a při testování nemísily, aby se nenakazily?

Pokud kolem sebe projdou dva lidé v rouškách, obvykle se nenakazí. Samozřejmě nemůžeme stoprocentně vyloučit, že k nákaze nedojde, ale stoprocentní nakonec nejsou ani ty testy samy. Neděláme si ambice na dokonalost, naší snahou je šíření co nejvíce omezit. Pokud by se v pondělí nakazily, nejpozději ve čtvrtek by se to mělo odhalit.

Lidovky.cz: Jak předejdete tomu, aby se děti nepotkávaly před školou, na chodbách a třeba i tajně nechodily o přestávkách za kamarády z jiných tříd a ročníků?

Ve škole se to dá docela ohlídat, jsou tam dozory a tak dále. Potkávání před školou a vůbec venku samozřejmě neohlídáme a ani se o to nebudeme snažit. Budeme pouze dětem vysvětlovat, jak je důležité chovat se odpovědně.

Lidovky.cz: Jak vnímáte spory premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy a co říkáte na spekulace o odvolání Plagy z ministerského postu?

Doufám, že už je to zažehnáno. Pana ministra Plagu považuji za velmi dobrého ministra školství, ministerstvo by jen mělo odstranit rezervy v komunikaci. Ano, mnoho učitelů, rodičů i žáků je unavených a naštvaných. Z toho bych ale nevinil ministra, spíš celou tuhle divnou dobu.