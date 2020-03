Skoro 5 tisíc lidí v Praze nemělo zakrytý nos a ústa, zjistili strážníci

Praha Pražští strážníci v úterý evidují 4912 porušení nařízení mít zakrytý nos a ústa, které zavedla vláda v rámci opatření proti koronaviru. Necelá polovina přestupků byla v MHD. Na dotaz ČTK to v úterý řekla mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová. Magistrát v polovině března zakázal vstup do MHD, obchodů a veřejných budov bez zakrytého nosu a úst. Vláda v rámci nouzového stavu zakázala vycházení bez roušek.

Česko mělo k půlnoci 1287 potvrzených případů nákazy koronavirem.

Z celkového počtu porušení tohoto nařízení jich strážníci zaznamenali 2087 v prostředcích veřejné dopravy. „V 68 případech bylo protiprávní jednání oznámeno správnímu orgánu,“ řekla Seifertová.

Pokuty za nenošení roušky přímo na místě strážníci ukládat nemohou. „Strážníci ani policisté nemají zákonné oprávnění řešit porušení krizového zákona na místě pokutou, to znamená mohou je pouze oznamovat správnímu orgánu. Ten pak může uložit fyzické osobě pokutu do výše 20.000 korun,“ uvedla Seifertová.

Postihnout mohou strážníci na místě neuposlechnutí výzvy úřední osoby. V tomto případě může strážník uložit pokutu na místě pokutu do 10.000 korun. Městská policie eviduje od 16. do 23. března 11 neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Dvakrát to strážníci řešili pokutou na místě, šestkrát oznámili správnímu orgánu a tři případy řešili domluvou. Kolik případů se týkalo porušení vládních opatřeních, statistika neuvádí.

V posledních dnech se podle městské policie změnila struktura oznámení občanů. „Mezi prioritu městské policie patří kontrola mimořádných opatření a nadále zajištění linky 156. V tomto duchu se proměnila i oznámení od občanů na tísňovou linku. Ta se především týkají osob bez domova, které nemají povinnou roušku, jsou opilí, žebrají a shlukují se,“ uvedla Seifertová.

Strážníci také zaznamenali rostoucí počet oznámení večírků v bytech. „Tedy hluk od sousedů, hlasitou hudbu a oznámení na kouřící lidi bez ochranných roušek,“ uvedla Seifertová. Nadále městská policie přijímá také řadu oznámení o špatném parkování, ztrátě psa, žádosti o pomoc s nemohoucí osobou nebo na krádeže v obchodech.