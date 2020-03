Roušky všem. Lokální návrháři a švadlenky zachraňují Česko před šířením koronaviru

Většina českých návrhářů se dobrovolně pustila do šití roušek a ze svých zásob jich vyrábějí desítky až stovky denně, to všechno ve své pracovní době a mnohem déle. „Roušky šiji zhruba od neděle, když začalo být zcela jasné, že vláda nezvládá zajistit ochranné pomůcky ani pro zdravotníky, natož pro občany,“ říká návrhářka značky MIK Jana Mikešová. Často tak pozastavili práci na vlastních kolekcích.

„Oslovili jsme přes 200 lokálních módních návrhářů, kteří se právě teď zodpovědně vrhli na šití roušek, aby v této krizové situaci, kdy na trhu nejsou dostupné ochranné pomůcky proti COVID-19, pomohli všem, kteří si roušku nedokáží nijak zajistit. Zajímalo nás, kdo šije a jak se k celé situaci staví. Podařilo se nám získat odpovědi od více jak 50 z nich,“ říká Andrea Šlechtová z projektu Life is Fashion, který se dlouhodobě snaží o podporu lokálních módních návrhářů a představování jejich příběhů veřejnosti.



Co nám řekl průzkum mezi návrháři? návrháři šijí roušky 8 – 13 h denně

výroba jedné roušky trvá zhruba 10 - 20 min



náklad na jednu roušku bez nákladu na mzdu je někde kolem 100 korun



roušky šijí dvouvrstvé ze 100% bavlny na šňůrky nebo na gumičku



rouška se musí po každém použití vyvařit ve 100°C horké vodě



roušky distribuují do nemocnic, charit, lidem na ulici, do prodejen, přes sociální sítě, do sběrných míst a do firem



„Doma šiji od rána do noci. Manžel stříhá, žehlí, dokonce šije na overlocku. Děti stříhají proužky. Šijeme taky ve dvou dílnách, švadlenky se nezastaví, plánujeme pracovní sobotu. Doma i v neděli. Vyrábíme kvanta,“ říká návrhářka Mikela da Luka. Návrhář Miroslav Bárta šije už týden, za tu dobu odevzdal zhruba 600 roušek, dalších asi 1000 je nastříhaných a šije se.



A to vše i přesto, že módní řemeslo je velmi složité a uživit se v České republice není jednoduché. Návrháři mají zároveň téměř nebo úplně pozastavené příjmy, protože obchody, kde si jejich tvorbu můžete koupit, jsou zavřené.

„Věřím, že jakmile pomine tento nouzový stav, lidé si na návrháře vzpomenou i za pár měsíců a také je podpoří nákupem jejich tvorby, tak jako návrháři pomohli s bojem proti koronaviru právě jim. Protože české návrháře, tak jako i jiné obory, jistě čeká těžká doba a věřím, že právě celá tato krizová situace nás všechny donutí zamyslet se, jak je nutné podporovat lokální tvorbu a lokální ekonomiku,“ říká Pavlína Vít z projektu Life is Fashion.

Většina českých designerů šije od chvíle, kdy bylo jasné, že pomoci si musíme sami. „Šiji od soboty 14. 3., kdy jsem se dozvěděla o výzvě od starosty Prahy 7 Jana Čižinského, že jsou potřeba roušky pro rizikové skupiny i zdravotníky. Obvolala jsem, koho jsem mohla kvůli látkám a poprosila studenty UMPRUM, kteří ochotně přišli do ateliéru pomáhat, rozdala jsem jim látky a kdo může, šije doma. Současně ale sháním peníze na náklady, abychom mohli výrobu maximálně zvýšit do té doby, než to bude akutně potřeba, protože naše zdroje jsou samozřejmě omezené a brzy se vyčerpají,“ říká Jana Kutálková, designérka a majitelka značky LEEDA.

Zkušenosti ze zahraničí

Začátkem roku byla návrhářka Karolína Otevřelová v Hongkongu, kde viděla, jak se všichni v době koronaviru chovají ukázněně, nosí roušky, mají přelepená výtahová tlačítka igelity, na kterých vir tak dlouho nepřežívá a všude jsou uklízeči, kteří stále dokola desinfikují nejexponovanější místa.

„Hongkongčanům se tento ukázněný přístup velmi osvědčil. Noví pacienti nepřibývali. Když jsem se vrátila do Čech a zjistila, že jsou zde v době začínající epidemie roušky - tahle základní pomůcka v boji proti šíření virů - naprosto k nesehnání, neváhala jsem, vytáhla jsem několik metrů bavlny a začala šít. Už během šití se mi ozývalo spousta lidí s žádostí o dodání roušek. Já jsem si z nich vybrala porodnici U Apolináře a hnutí Duha. Včera mi přišla fotka s novopečenými maminkami v mých rouškách a musím říct, že mě to neuvěřitelně dojalo,“ říká Otevřelová.



Obrovská poptávka

„Švadlena to má jako denní zakázku a ušije desítky kusů denně. Poptávka je ale tak obrovská, že jsme dnes domluvili celou výrobu, která nám šije batůžky. Zítra jim přijde materiál poštou a v tu chvíli se dostaneme na stovky denně. Švadleny tak neztratí práci, lidé budou snad nosit roušky a my nebudeme myslet na to, že jsme malá firma s ještě menším dítětem uprostřed krize nezvládané vládou. Původně jsme je chtěli věnovat zákazníkům, přátelům a blízkým. Za necelé dva dny nám ale napsaly stovky lidí, firem, nemocnic, dětských domovů a ordinací. Šijeme z materiálu, který jsme měli určený na kolekci triček/mikin. Jedná se o stoprocentní bavlnu v opravdu těžké gramáži. Je to spíše batohovina/mikinovina,“ říká designérka Alexandra Mnohart.



Rouška od Adély Brabcové

Designéři se shodují na tom, že současný zájem o jejich roušky je obrovský. Lidé se na ně obrací převážně na sociálních sítích a oni nejsou schopni uspokojit všechny. „Roušky dodáváme štábu ČT, televizi Nova, Vinohradské nemocnici, našim kamarádům, rodinám a seniorům,“ říká návrhářka Tatiana Kovaříková. Kolik kdo za roušku zaplatí je většinou na každém, roušky jsou vesměs nabízené zdarma.

„Lidé často očekávají, že roušky dostanou zdarma, téměř všichni návrháři je i zdarma nabízejí. Já se však domnívám, že není fér to od nich požadovat a každý kdo může, by za svoji roušku měl zaplatit alespoň tolik, kolik stál materiál,“ říká Pavlína Vít. Cena výroby jedné roušky bez personálních nákladů se pohybuje někde okolo 100 Kč. „Pokud dokážete vyrobit nějaký typ roušky, zabezpečte sebe a svoje blízké. Pokud se rozhodnete šít ve velkém, najděte balanc mezi solidaritou a sebezáchovou,“ říká návrhářka Markéta Kratochvílová z Bolt studia.

„Nešijeme jich tolik, ale snažíme se. Vyrobíme asi 30 roušek denně a pak jsme ještě za Ester a Josefinu ušily roušky, které dáváme seniorům,“ říká návrhářka Josefína Bakošová.



Návrhářka Iva Burketová dokonce natočila video s návodem, jak si jednoduše vyrobit roušku doma bez toho, abyste museli umět šít. I ona je zahlcena poptávkou a nedokáže všechny uspokojit. V jejím návodu je potřeba jen bavlněná látku nebo tričko a nůžky.