Britové si roušky sami nešijí, vláda se snaží ochránit ekonomiku o trošku víc než lidi, říká Čech žijící v Londýně

LONDÝN/PRAHA Dovolat se doktorovi nešlo, na tísňové lince jsme čekali tři hodiny na spojení, popisuje život v Londýně pod hrozbou koronaviru Čech Jan Rock. Pro LN popsal, jak vypadají ulice Londýna, proč si Britové nešijí sami roušky a proč se snaží britská vláda ochránit ekonomiku o trošku víc než lidi.

Lidovky.cz: Jak vypadají ulice? Změnil se Londýn v město duchů jako Praha?

Já bych řekl že ano. V porovnání s tím, co vidím z Čech a z Evropy skrze média, je to tady velmi podobné jako kdekoliv jinde. Disciplína lidí je zde možná trochu lepší, protože bez roušky a rukavic vás nikdo nepustí do podniků typu holičství a majitelé si to sami hlídají. Zatím nemáme žádné restrikce ohledně vycházení ven, což je příjemné. Na druhou stranu to není až tolik potřeba, protože lidé jsou dost disciplinovaní a dávají si pozor, aby nákazu nešířili.

Lidovky.cz: Bary a restaurace ale mají normálně otevřeno, ne?

Přesně tak, mají otevřeno. Ale je vidět, že tam chodí většinou mladší generace nebo lidé, kteří bydlí v okolí. V restauracích sedí místní, nikoho jiného tam nepotkáte. Bankovní centrum Londýna jede na poloviční až třetinový provoz. Většina zaměstnanců velkých firem pracuje z domova, i když to vláda vyloženě nenakázala, firmy jsou natolik zodpovědné, že tlačí na lidi, aby využívali možnost home office.

Lidovky.cz: Když se teď na chvíli přeneseme do doby předtím, než většina států Evropy uzavřela své hranice, nabádala vláda, aby lidé po přicestování z rizikovějších oblastí podstoupili preventivní domácí karanténu?

Ano, to tu všechno bylo. Soudím, že to lidé většinou dodržovali. Objevily se teda i případy, kdy odvezli ženu až domů a ona, protože nechala svoje auto na letišti, tak si pro něj hromadnou dopravou dojela. To porušování je výjimečné, ale může být naprosto kritické.

Nikdo tady nyní moc nepřemýšlí nad otázkami terorismu, dejme tomu, že se někdo nakazí a bude schválně jezdit metrem, kde najednou mohou být tisíce lidí. O tom jsem neslyšel nikoho mluvit a možná by to mělo od někoho zaznít. Když jsem se nad tím zamyslel, tak mi z toho nebylo moc veselo.

Lidovky.cz: Když má člověk podezření, že je nakažen, dovolá se na tísňové linky?

Shodou okolností jsme to zkoušeli včera, protože rodinná příbuzná dostala nějaké respirační onemocnění. Nemyslím si, že by to mělo nějaký jakýkoliv vztah ke koronavirové nákaze, ale protože pracuje, musí dojíždět, tak jsme chtěli získat nějaké potvrzení od lékaře. Ten byl ale absolutně nedostupný, takže jedinou možností bylo volat linku 111, kde byla čekací lhůta skoro 3 hodiny. Je problém sehnat zcela běžné potřeby, jako třeba krém pro syna. V kritickém případě udělají lidé všechno, ale pro všední život to je nepříjemné.

Lidovky.cz: Jak jsou vybaveni zdravotníci v „prvních liniích“? Mají dostatek ochranných prostředků?

To je všechno perfektní. Ti lidé v terénu či v nemocnicích jsou vybaveni skvěle. Naproti našemu domu včera zasahovala sanitka. To je mimochodem jediný způsob, jak okamžitě získat lékařskou pomoc. Ze sanitky vyběhli dva perfektně oblečení zdravotníci: maska, rukavice, štíty, všechno.

Lidovky.cz: V Londýně sídlí i dost početná čínská komunita. Jsou oni nějakým způsobem více připravení či informovaní? V Česku tuto roli zastali například vietnamští prodejci z večerek, kteří začali nosit roušky a budovat ochranná plexiskla řádově o týden dřív, nežli ke krokům přistoupila vláda. Také si nakoupili respirátory s měsíčním předstihem, když se zdálo, že nákaza se do Evropy vůbec nerozšíří...

Na tohle nedokážu přesně odpovědět, nepřicházím s touto komunitou nijak do styku. Dříve tu proběhla nějaká napadení asiatů, jimž lidé vyčítali, že sem zavlekli nemoci. Ale obecně u těchto asijských komunit je krásně vidět, jak jsou disciplinovaní. Když lídr jejich skupiny něco řekne, oni to okamžitě aplikují. Jsou zvyklí, že pokud se něco děje, tak oni musejí být připravení a musejí jednat. U nás (míněno v Čechách - pozn. red.) se všichni nejprve ptají, všechno si chtějí zjistit. U nich je to striktní: řekne se, tak to bude a pak to tak i je.

Lidovky.cz: Šijí si Britové vlastnoručně roušky, jako jsme to v posledních dnech mohli vidět například v Česku, kde kvůli jejich akutnímu nedostatku vypukla téměř roušková mánie a každý ve svém volném čase šil?

Řekl bych, že ne. Neviděl jsem nic podomácku vyrobeného. Spíše naopak v médiích varují před tím, aby si lidé nevyráběli různé antibakteriální gely a tak, že to může zapříčinit nějaký exém a tak dále. Spíš teda vláda radí, aby občané neexperimentovali, všechno se dá zařídit a dodat oficiální cestou. Smysl má vysvětlovat lidem, jak správně nosit roušku, nežli jak si ji vytvořit z čehokoliv - naposledy jsem viděl třeba z pytlíku od vysavače. To je totálně nepoužitelné.

Lidovky.cz: Má britská veřejnost pocit, že toho vláda dělá v boji se šířením koronavirové pandemie dostatek?

Cítím, že lidé jsou lehce znepokojeni tím, co vláda dělá, nebo spíš nedělá. Naše omezení jsou jiná než ve zbytku Evropy. Je s otazníkem, jestli to je správně nebo ne. Interpretovat to tak, že vláda nedělá vůbec nic, je hodně kontroverzní, protože zavřít například školky znamená, že spousta lidí bude muset zůstat doma, což s sebou nese ekonomické důsledky.

Lidovky.cz: Šíří se mezi lidmi panika nebo je nákaza naopak zlehčována? V Česku se ještě před měsícem tvrdilo, že chřipka nadělá větší škody než nějaký koronavirus…

Řekl bych, že ta panika tu je. Premiér Boris Johnson vystupuje každý den na tiskové konferenci s novými informacemi a pokaždé mají jeho slova druhý den nějaký dopad. Například včera (v úterý - pozn. red.) takhle napomenul obchodní řetězce, že nepoupravily své zásobování, v důsledku čehož hrozí výpadky v dodávkách potravin. Dnes sociální sítě překypovaly videi, jak lidé čekají před Sainsbury’s (druhý největší řetězec supermarketů ve Velké Británii - pozn. red.) a dalšími obchody ve dlouhých frontách s košíky od 5-6 hodin ráno.

Lidovky.cz: Skupují Britové hromadně potraviny z obchodů?

Lidé hodně skupují polotovary. Toaletní papír a těstoviny vůbec nejsou. Pryč jsou i čistící prostředky. Člen mé rodiny pracuje v jednom z největších drogistických řetězců v zemi a viděl, jak obchody mají na skladě spoustu sanitárních prostředků, ale prostě je nepustí k lidem.

Jsou dokonce i na lokálních skladech a někdy i uvnitř samotných prodejen, ale nepustí je do regálů. Já si to vysvětluji nějakými zákulisními nařízeními, které mohou jít buď směrem od vlády nebo od těch samotných řetězců, nevím. Takže ačkoliv zásoby existují, jsou uměle drženy zpět. Myslím si, že za tím něco je, co se strategie týče.

Lidovky.cz: Jsou ještě někde k dostání roušky nebo jsou beznadějně vyprodané?

Roušky byly hodně dlouho k dostání, nyní se dají objednat, ale problém je, že momentálně všechny dostupné jsou původem z Číny, což komplikují různá embarga na lodě a jiné spoje. Termín dodání se tedy oddaluje. Objednat se dají, cena je normální, ale nikdo neví, kdy přijdou. Ony obecně i větší řetězce jako například Amazon nejsou v posledních dvou týdnech příliš pečlivé, co se dodržování dodacích lhůt týče. To je však logické.

Do obchodu s rouškou ano, na ulici ne

Lidovky.cz: Nosí roušky všichni lidé na ulicích?

V centru Londýna je lidé nosí. Já bydlím kousek od Wimbledonu a tady je to trochu jiné, lidé se znají, víc „domáčtější“. Obchody jsou tu menší, lokální a distribuují zboží pro řádově jen tisíce lidí. Takže zrovna tady není vidět skoro nikoho, že by nosil roušku. Když někdo jde do míst, kde se shromažďuje hodně lidí, tak si něco na ústa nasadí, ale že by tady někdo chodil jen tak po ulici s rouškou, to ne.

Lidovky.cz: Soudí britská veřejnost, že o dalších krocích rozhodují zkušení odborníci, nebo jde spíše o politický boj a nahrabání si bodů?



V tuhle chvíli dle mého názoru vůbec nejde o politiku či nějaký druh populismu. Když má někdo vědecký titul před jménem, tak mu lidé samozřejmě naslouchají více, ale lidé spíše obecně nevěří vládám, ale osobnostem. Když někdo vážený, například člen aristokracie, vystoupí s projevem, lidé mu naslouchají a jsou pak i více uklidnění.

Lidovky.cz: Boris Johnson teď nově pořádá každý den tiskovou konferenci společně s poradcem premiéra pro otázky vědy a poradcem pro zdravotnictví. Myslíte, že tyto výstupy působí uklidňujícím dojmem?

Já si myslím, že je to strašně důležité. Všude se vyskytuje hrozně moc informací a nikdo neví, co je pravda a co není. Já si z těch oficiálních tiskovek beru to, že vím, jaké je oficiální stanovisko. Jak to vidí vláda. Realita je pak trošku něco jiného.

Boris Johnson je ve strašně složité situaci, protože teprve nedávno dokončil Brexit a nyní přišlo tohle. Drží to původní stanovisko a ostatní experti ho podporují. Je to asi to jediné, co může v tuhle chvíli dělat. Měnit názory a strategii by mu v mých očích jen přitížilo. Otázka je, jestli to na začátku nastavili správně, protože v porovnání s ostatními státy opravdu je vidět, že toho dělají víc, nebo alespoň dělají víc restriktivních opatření a tady se zkrátka nic takového neděje.

Lidovky.cz: Bojí se Britové, že by mohlo dojít na nějaká přísnější opatření?

Anglie je nyní hodně citlivá na ekonomiku a jakákoliv restrikce bude mít dopad. Otázka, kterou si teď často kladu sám sobě a zřejmě nebudu sám je, jak moc velké restrikce je možné udělat, aby to nemělo ničivý dopad na hospodářství. Pokud se všechno zavře, tak si myslím, že to bude mít obrovský dopad.

Pracuji jako obchodník s akciemi a každý den je krásně vidět, jak se večer něco stane a druhý den na to burza reaguje naprosto brutálně. Dva dny zpátky byl kurz libra - euro téměř jedna ku jedné. Index, který ukazuje hodnotu vrchních 100 firem, tak spadl téměř na polovinu. Ten strach tam určitě je. Možná se teď vláda snaží ochránit ekonomiku o trošku víc než lidi, ale samozřejmě může jít jen o můj úhel pohledu.

Lidovky.cz: Ale přeci jen nějaká opatření přece jen potřeba jsou...

To ano. Kolega teď pár dnů nazpět přiletěl nazpět do země a jediné, co ho na letišti potkalo, bylo to, že mu někdo změřil teplotu a zeptal se ho, odkud přilétá. Může říct cokoliv, nikdo nic neprověřuje. To mi nepřipadá dostatečné. Když člověk přiletí z nějaké velmi rizikové země, jako je Španělsko či Itálie, já jsem ale nezaznamenal, že by někoho naložili do auta a odvezli do karantény. Lidé normálně cestují domů hromadnou dopravou. To jsou takové ne úplně do konce dotažené věci.