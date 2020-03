Jsme ohrožená skupina, volají pokladní. Před nařízením zakrývat se už nekteří nechtěli chodit do práce

PRAHA Ven i do obchodu teď už jen s rouškami. Nové vládní nařízení nyní nakazuje to, co bylo nebylo zatím v prodejnách běžnou praxí. Nelíbilo se to především pokladním, které přicházejí denně do styku s tisícovkami zákazníků.

„Roušky nám dali až v úterý,“ říká během telefonického rozhovoru 59letá Jana, která pracuje jako prodavačka v řetězci Globus. „Rozdali nám je během dopolední směny. Ale už ráno mi jedna za zákaznic z plných plic vynadala, že tu roušku nemám. Ale kde ji mám vzít?“ ptá se prodavačka znavená drilem náletů lidí chystající si zásoby potravin. Podle oslovených pracovníků za pokladnami supermarketů je vlastně situace všude stejná. I v době s omezenou možností pohybu na veřejnosti přicházejí prodavači a prodavačky v supermarketech do kontaktu s tisícovkami lidí denně. Ne vždy však měly, alespoň do posledních dní, luxus ochranných pomůcek, především respirátorů či roušek. Od půlnoci nikdo nesmí vyjít ven bez zakrytí úst a nosu. Roušky budou zdarma distribuovat obce „Zatím jsou bohužel stále nedostupné na celém trhu,“ uvedl pro Lidovky.cz jednatel společnosti Globus Bronislav Matyšek. Jeho firma není jediná, ochranné hygienické pomůcky jsou nedostatkovým zbožím všude. „My sami bohužel respirátory a dalšími ochrannými pomůckami nedisponujeme a nakoupit je nemůžeme. Máme pouze kritické množství, které používáme v nejkritičtějších místech, zejména v logistice,“ řekl serveru Lidovky.cz za řetězec Albert Jiří Mareček. Specifická situace navíc panuje ve velkých hypermarketech, které se zdaleka neomezují jen na potraviny. Na to ostatně upozorňuje i prodavačka Jana. „Pak se děje, že si tam paní přišla v devět hodin večer pro sušák na prádlo, asi ho nutně potřebovala. Když potraviny, tak potraviny. A ne aby si tam lidi jeli nakupovat boty nebo tůje do zahrady. To je bezohlednost,“ řekla serveru Lidovky.cz. Se svými kolegy prý doufala v omezení pracovní doby či alespoň uzavření oddělení, která neprodávají potraviny, drogerii a jiné nezbytné zboží. Podle vedoucích její prodejny to ale nebylo možné. VIDEO: Roušku lze vyrobit i z ‚pampersky‘. Podívejte se na skvělé domácí návody, nejlepší je bavlna Na Twitteru upozornil jeden z uživatelů dokonce na případ, kdy jeho matce, která pracuje jako prodavačka, zaměstnavatel odmítl umožnit nosit během práce ochrannou roušku. Do případu se vložil třeba předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. „Byli jsme ujištěni, že už k takové ‚diskriminaci‘ už nemůže dojít,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí konfederace Jana Kašparová. Případ zviditelnila i žena na Twitteru vystupující pod přezdívkou Slečna pokladní, která ze svých postřehů zpoza kasy nakonec dala dohromady celou knihu. „Řekla bych, že po kauze, kterou jsme vyvolali tady na Twitteru, už si žádný zaměstnavatel nemůže dovolit něco takového zakázat. Ze zákazu jsme se přesunuli na doporučení, ale spousta obchodů zkrátka nemá z čeho svým zaměstnancům ochranu poskytnout,“ uvedla pro Lidovky.cz bývalá pokladní. Pravidlo dvou metrů funguje Podle zkušeností ostatních oslovených pracovníků vydělávajících si na živobytí za kasou supermarketů alespoň pravidlo o dvoumetrovém odstupu během nákupů více méně funguje. „Lidé se to skutečně snaží dodržovat, snaží se také platit kartou, když je to možné,“ řekla prodavačka Jana. Česko šije roušky. Kvůli koronaviru berou lidé do rukou jehly a nitě, připojila se i Dagmar Havlová Podle autorky knihy o peripetiích prodavaček ale začíná v obchodech fungovat také selekce zákazníků. „V praxi to vypadá tak, že u vstupu do prodejny stojí hlídač a dovnitř pouští pouze jednoho člena rodiny - aby nenakupoval tatínek, maminka, tři děti a batole v kočárku - a pouze s rouškou nebo šátkem přes ústa,“ řekla serveru Lidovky.cz. Podle ní se tak dá odstup udržovat mnohem lépe. Přesto je podle Jany mezi pracovníky supermarketů neklid. „My a lékaři patříme k nejohroženějším skupinám, je tady obrovská koncentrace lidí, ani si netroufám odhadovat, kolik lidí tu denně projde. Je velice riskantní nyní pracovat za kasou. Nikdo na to ale nebere ohled,“ tvrdí 59 letá prodavačka, podle jejíchž slov by mohla ona a kolegyně dostat v blízké době ke kasám ochranná plexiskla. Velký manuál ke koronaviru od expertů z Bulovky: co víme, proč zůstat doma a jak se ochránit Nespokojenost s podmínkami práce panuje mezi zaměstnanci obchodů také podle některých pracovníků personálních agentur. „V Tescu a u většiny pokladních si zaměstnavatelé nepřejí, aby měli roušky, prý to působí negativně na lidi,“ řekla serveru Lidovky.cz nejmenovaná pracovnice personální agentury. Pravidlo dvou metrů zrovna u pokladních podle ní není možné zaručit. „Naše pokladní díky tomu přestaly chodit do práce,“ vypověděla personalistka.