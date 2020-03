Zemřely by statisíce lidí. Nová data donutila Británii jednat, Johnson bude mít tiskovku každý den

LONDÝN/PRAHA Reakce Velké Británie na pandemii koronaviru se mnohým v zemi i mimo ni ještě minulý týden zdála podivuhodně mírná. Změna však nastala začátkem týdne. Nová data přiměla vládu změnit strategii a opozice ji donutila k větší komunikaci s veřejností.

„Přístup vlády: ‚žijte jako doposud‘ se prakticky změnil přes noc. Premiér přišel s šokujícími oznámeními, která donutila většinu populace zůstat doma,“ informoval v úterý deník The Guardian.



Podle listu za radikálním obratem vlády stojí nová data ohledně dopadu koronaviru na italské zdravotnictví. “Je to katastrofa. Třicet procent všech pacientů musí být přijato na intenzivní péči,” píše deník.

Na základě těchto dat si britská vláda nechala udělat nové analýzy a zjistila, že by bez radikálních opatření mohlo v zemi podle střízlivého scénáře zemřít až na 260 tisíc lidí. Vláda tak alespoň nařídila zrušení sportovních akcí, jako první krok. Dalším podle všeho mělo být zlepšení komunikace s veřejností.

Premiér Boris Johnson tedy začal pod zvyšujícím se tlakem médií pořádat každodenní konference. Osobně předsedá denním brífinkům z Downing Street 10 a podle svých slov bude v tomto novém pořádku pokračovat, dokud “to bude nutné”.

Premiér Boris Johnson přichází na tiskovou konferenci, na kterou ho doprovodili jeho poradci pro zdraví a vědu.

Společně s Johnsonem bude na tiskových konferencích vždy přítomen vládní poradce pro zdravotnictví Chris Whitty i Patrick Vallance, který je poradcem premiéra pro otázky vědy.



Nejasné zprávy z Downing Street

Novou rutinu oznámil premiér, který není velkým přítelem tiskových konferencí a tlaku médií, poté, co jej kritizovali opoziční představitelé Jeremy Corbyn a Nicola Sturgeonová za to, že “zemi chybí jasné vedení” a veřejnost potřebuje jasné informace o tom, co vláda dělá, aby zabránila šíření nákazy.

Tlak na nutné dennodenní konference vznikl především během víkendu. Třikrát se totiž zopakovala situace, během níž představitelé vlády vydali protiřečící si prohlášení ohledně koronaviru.

Například v pátek poradce Vallance v jednom z rozhovorů uvedl, že vláda nemá v plánu zakázat velké sportovní akce, jen aby o několik hodin později Downing Street 10 uvedla, že zákaz vstoupí v platnost.

Šéf zdravotnického poradního týmu Chris Whitty (vlevo), premiér Boris Johnson (uprostřed) a vládní vědecký poradce Patrick Vallance na tiskové konferenci.

V tom samém rozhovoru pak Vallance hovořil o možnostech kolektivní imunity, od čehož se v neděli distancoval ministr zdravotnictví Matt Hancock s tím, že vytváření “masové imunity není cílem, ani politikou” této vlády. Hancock ve svém projevu však sám použil několik formulací, které následně vyvracely skotské úřady.

Johnson tak podle odborníků reaguje na opravdu vážnou situaci v zemi. Opozice by však mnohem raději viděla v čele denních tiskových konferencí odborníky, než politiky.

„Zklidnilo by se to,“ uvedl pro deník The Guardian bývalý ministr zdravotnictví Andy Burnham, pod jehož vedením se britská vláda v minulosti vypořádávala s prasečí chřipkou.

Bary zůstávají otevřené

Podle posledního průzkumu v současnosti 53 procent všech Britů věří vládě, že se dokáže s pandemií vypořádat. Navzdory tomu se ale ministři dostávají pod velký tlak - především proto, že opatření britské vlády jsou značně mírnější než v evropských zemích. Spojené království totiž například stále neuzavřelo restaurace, bary či školy.

„Jsme na tom podobně jako jiné země,“ bránil se ministr zdravotnictví Hancock na tiskové konferenci. „Je to o tom, učinit ta správná opatření v tu pravou chvíli. Jsme na ně připraveni, ale musí je podnikat na základě vědeckých poznatků, ne pocitů.“

A zatímco se premiér Johnson a jeho ministři snaží zachovat chladnou hlavu a tvář pokerového hráče před veřejností, hlavní vládní poradce Dominic Cummings v pozadí vymýšlí, jak při boji s nebezpečnou nákazou spolupracovat s velkými technologickými společnostmi.

Problémy s přetíženými linkami

Podle serveru Wired se Cummings minulý týden sešel s lídry 40 firem (Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft atp.), aby potají řešil problémy, o kterých vláda příliš nemluví. Cummings údajně technologické společnosti požádal o sdílení schopností a zkušeností v boji s koronavirem.

Zvláštní poradce premira Dominic Cummings míří na zasedání vlády kvůli hrozbě koronaviru.

Zdroje Wired uvedly, že poradce technologické firmy žádal například o pomoc s rozšířením centra krizové telefonické linky 111 či o vytvoření aplikace, která by této lince ulehčila od náporu telefonátů.

Po skončení schůzky vládní poradce požádal všechny přítomné, aby sepsali, jaké zdroje jsou ochotní v boji s koronavirem poskytnout. Všechny závazky měly být připsány do zdrojů britského zdravotnictví do fondů digitální inovace. Na oplátku měli lídři firem získat ujištění, že Británie nezavede podobná omezující opatření jako Čína či Itálie. Downing Street informace Wired zatím odmítl potvrdit.