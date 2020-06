Šlachta: Jsem jako červený hadr. Od vydání knihy mi chodí informace o tom, jak ze mě vysoudí kalhoty

Bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta pokřtil knihu Třicet let pod přísahou, v níž popisuje kauzy, na kterých pracoval. Ze židle nadzvedl expremiéra Petra Nečase a dostal už i předžalobní výzvu. Zároveň zvažuje vstup do politiky.

Lidovky.cz: Před několika dny jste pokřtil knihu Třicet let pod přísahou, nyní chcete objíždět republiku a debatovat s občany. Vypadá to trochu jako kampaň. Zamíříte do politiky?

Nezastírám, že o tom uvažuji. Zatím to ale není konečné rozhodnutí. Teď začínám objíždět debaty s knížkou a bavím se se čtenáři. Baví mě, že se jim to líbí a zajímá je to. Uvidím ještě, jakým směrem se vydám. Ale je pravda, že mě hrozně motivuje, když vidím, jak na knihu a na mě někteří reagují. Na některé působím jako červený hadr na býka – a to mě nabíjí.