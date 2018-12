Slovo roku 2018: čtenáři serveru Lidovky.cz vybrali ‚Rambohafíka‘, LN zvolily ‚sucho‘

Slova, která bodovala u čtenářů serveru Lidovky.cz v minulých letech 2017 - SORRY JAKO - tak odvětil Andrej Babiš novinářce, která se ptala po detailním rozkrytí jeho příjmů a okolnostech vydání korunových dluhopisů Agrofertu. „A proč bych vám já měl sdělovat všechny moje příjmy? Sorry jako,“ odpověděl Babiš. Hlášku začali používat Babišovi odpůrci při projevech ve sněmovně, hnutí ANO si ji naopak natisklo na trička a někdo s obchodnických duchem zaregistroval stejnojmennou internetovou doménu.

2016 - PRAŽSKÁ KAVÁRNA - Tímto výrazem začal mluvčí Pražského hradu nálepkovat občany, kteří nesouhlasí s Milošem Zemanem. 2015 - UPRCHLÍK - slovo, které se pojí s migrační krizí, která v roce 2015 silně rezonovala.

2014 - PUSSY - výraz, který použil Miloš Zeman v Českém rozhlase, když popisoval písně ruské skupiny Pussy Riot. Prezident Zeman k tomu přidal i další vulgarity a v živém veřejnoprávním se potom několik let neobjevil. 2013 - VIRÓZA - Tímto slovem vysvětlil prezident Miloš Zeman své potácení při vyzvedávání korunovačních klenotů z Korunní komory v chrámu svatého Víta. Politici, kteří tam tehdy byli s ním, mluvili o tom, že byl prezident silně opilý. 2012 - ZLOJED - V médiích se termín, jímž miliardář Karel Janeček označuje prospěcháře, kteří "vysávají státní kasu bez ohledu na následky pro společnost“, začal poprvé objevovat zkraje dubna. Tehdy ještě v původní zkrácené verzi zjed, která měla odkazovat na "jed i nenažranost dotyčných“, jež spatřuje zejména mezi českými politiky. Postupem času se ujala delší varianta slova – zlojed. 2011 - ODKLONIT - Slovo použil tehdejší ministr průmyslu Martin Kocourek (ODS), když vysvětloval, co udělal s penězi, když se rozváděl s manželkou. Ve funkci následně skončil. 2010 - FOTOVOLTAIKA - Boom solární elektřiny, který vyústil v zaplavení země tmavými panely, byl výstižný pro rok 2010. Některé soudy a spory se táhnou dodnes. 2009 - RYCHLOSTUDENT - Vybrán byl pojem rychlostudent odkazující na skandál na plzeňské právnické fakultě. Kauza otřásla důvěrou ve vysoké školy i ve studia politiků, policistů, soudců a advokátů. Někteří studenti získali právnický titul už po několika měsících. 2008 - POPLATKY - Vyhrál termín poplatky. Nepopulární třicetikoruna odevzdávaná v ordinacích zřejmě rozhodla o vítězství ČSSD v krajských a senátních volbách. 2007 - BLOB - O návrh nové budovy Národní knihovny od zesnulého architekta Jana Kaplického vedli politici i veřejnost dlouhé spory. A tak LN vybraly za slovo roku blob. 2006 - ŠIBALOVÉ - Slovem roku se stali šibalové, výraz, kterým tehdejší šéf ČSSD Jiří Paroubek chtěl maskovat korupci pronikající do jeho strany.