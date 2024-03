Dostupné nájemní bydlení nemá zpočátku převýšit 90 procent místně obvyklého

V dostupném nájemním bydlení poskytovaném státem, kraji a obcemi by nájemné nemělo v prvním roce přesáhnout částku vypočtenou z nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením a provozem dostupného nájemního bytu. Zároveň by muselo být nižší než srovnatelné obvyklé místní nájemné.

Změnu obsahuje vládní novela zákona o Státním fondu podpory investic, kterou schválili v pátek poslanci. Předloha také rozšiřuje okruh oblastí, v nichž bude možné peníze z fondu využívat. K příjmům fondu přidá návratnou finanční výpomoc. Nyní ji posoudí Senát.

Exministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a místopředsedkyně Sněmovny za ANO varovala, že rozdíl mezi možnou výší nájmů znevýhodňuje soukromé poskytovatele dostupného bydlení vůči poskytovatelům veřejným a může být v rozporu s listinou práv a svobod. Neuspěla s návrhem, aby Sněmovna novelu vrátila do druhého čtení. „Pouštíme ze Sněmovny zmetek,“ řekla Dostálová.

Jednání o zvýšení příspěvku na péči

Poslanci také v pátek ve druhém čtení jednali o zvýšení příspěvků na péči pro lidi se zdravotním postižením.

Příspěvky na péči chce koalice zvýšit od července ve druhém až čtvrtém stupni závislosti na pomoci druhých od 11 do 41 procent.

Ombudsman Stanislav Křeček apeloval na poslance, ať přidají všem lidem, kteří příspěvek na péči dostávají. O totéž usilují opoziční hnutí ANO a SPD.

„Apeluji na adekvátní zvýšení příspěvků na péči ve všech stupních. Obávám se o zranitelné skupiny lidí, které momentálně nemají příliš zastání,“ uvedl ombudsman Stanislav Křeček.

Skupina poslanců ANO v čele s Alešem Juchelkou navrhla, aby dospělí v prvním stupni měli 2 tisíc korun a ve druhém stupni 6400 korun. Lidé do 18 let by stát vyplácel 3630 korun a 7800 korun.

Druhá úprava poslanců ANO zvedá nad koaliční návrh příspěvky jen v prvním stupni závislosti, u dospělých na 1380 korun a u dětí na 3630 korun.

Poslankyně SPD Šafránková nabídla pět variant. Dospělým by se podle nich v prvním stupni zvedla dávka na 1080 až 2640 korun a ve druhém na 5100 až 6600 korun. Lidem do 18 let by příspěvek vzrostl v prvním stupni na 3500 až 4950 korun a ve druhém stupni na 7600 až 9900 korun.

Prvním čtením prošel také v pátek ve Sněmovně vládní návrh na ústavní zakotvení ochrany vody. Dosavadní pasáž ústavy, podle níž se stát zavazuje k šetrnému využívání přírodních zdrojů a ochraně přírodního bohatství, chce vláda rozšířit výslovně o vodu. Podle novely by tak měl stát dbát „o šetrné využívání přírodních zdrojů, zejména vody, a o ochranu životního prostředí.“