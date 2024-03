Babiš chce schůzi svolanou kvůli kompru na Lipavského využít k dotazům na válku

Mimořádná schůze Sněmovny ke krokům předsedy ANO Andreje Babiše by se měla konat v úterý, řekl premiér Petr Fiala (ODS). Podle něj je důvodů pro schůzi více, nicméně bezprostředním impulzem je e-mail, ve kterém šéf ANO žádal od svých spolupracovníků informace o ministru zahraničí Janu Lipavském (Piráti) včetně údajů o dětech. Babiš reagoval, že se na schůzi bude ptát, zda by ministři poslali své děti do války.