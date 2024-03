Poslancům hrozí „noční“. Ani ve Francii nechtějí ukrajinské obilí, řekl Babiš

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Benda si stopoval, že například poslanec ANO Patrik Nacher hovořil tři čtvrtě hodiny a podle šéfa poslanců ODS zdaleka ne k věci.

„Vy dobře víte, že vás někdy podporujeme i proti našim voličům,“ tvrdil třeba u pultíku Nacher. Koalice podle něj nijak nedoložila, že je šéf ANO Andrej Babiš bezpečnostní hrozbou, jak o tom mluvil ministr zahraničí za Piráty Jan Lipavský.

„Kohouta Silvera slyšeli asi i ve Francii, ani tam nechtějí ukrajinské obilí,“ řekl před poslanci Babiš. Narážel tím video, v němž si povídá s kohoutem, a odmítá, aby do Česka směřovalo obilí z Ukrajiny. „Tohle je Silver. Nemá rád ukrajinské obilí, protože říká, že je kontaminované, na rozdíl od Fialy, Výborného a celé té party, která ničí naši zemi,“ řekl Babiš ve videu, v němž kritizoval poměry na Ukrajině.

„Že, Silver, co na to říkáš?“ ptá se v něm Babiš kohouta a pokračuje: „A kdo vlastní tu půdu na Ukrajině? No, ty nadnárodní společnosti, ti oligarchové. Takže Ukrajině z toho aj tak zůstane úplné prd a zničí celé evropské zemědělství. A Silver žere jenom české obilí, že jo, řekni něco.“ Kohout ale ani nezakokrhal, i když ho bývalý premiér, který má ambici být po příštích volbách znovu předsedou vlády, povzbuzoval.

„My jsme nikdy nezpochybnili ani nezpochybníme naši hodnotovou orientaci, pro členství v Evropské unii a NATO neexistuje alternativa. Dobře víme, kde jsou naši spojenci, kdyby došlo na válečný konflikt, samozřejmě budeme postupovat podle článku 5,“ řekl při svém předchozím, více než dvouhodinovém vystoupení ve Sněmovně Babiš.

Dal zároveň najevo, že pomoc Ukrajině napadené Ruskem má podle něj limity. „Logicky se ptám, jestli kvůli nečlenskému státu NATO chceme skutečně jadernou konfrontaci,“ uvedl předseda ANO.

Podle návrhu usnesení, který chce prosadit vládní koalice na mimořádné schůzi Sněmovny, představuje největší bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku ruský teroristický režim. „Je tudíž zásadním zájmem ČR, aby Putinova válka proti Ukrajině nebyla úspěšná,“ píše se v návrhu, který připravila pětikoalice a které se podařilo iDNES.cz získat.