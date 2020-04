Sněmovna projedná nouzový stav, vláda navrhuje prodloužení do 25. května

Praha Sněmovna bude v úterý jednat o dalším prodloužení nouzového stavu opět zhruba v polovičním počtu poslanců. Z preventivních důvodů kvůli epidemii nového koronaviru nadále nebude mít do sněmovních budov přístup veřejnost.

Předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) čeká debatu zejména z řad opozice. Debata o první žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu před třemi týdny trvala asi 5,5 hodiny.



„Všichni předsedové poslaneckých klubů mi potvrdili, že bude zmenšený formát,“ řekl v pondělí Vondráček. Dolní komora se schází v omezeném počtu členů od poloviny března. V plném počtu jednala jen minulý týden, když hlasovala o zákonech, které jí vrátil Senát. K překonání senátních stanovisek jsou nutné hlasy nadpoloviční většiny ze všech poslanců.

Menšinová vláda ANO a ČSSD nyní žádá o prodloužení nouzového stavu do 25. května, který by za současné situace skončil s dubnem. Reagovala na čtvrteční rozsudek pražského městského soudu, jenž zrušil část restrikcí k omezení šíření koronaviru kvůli tomu, že je místo vlády podle krizového zákona vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Kabinet pak omezení zejména obchodu a služeb vrátil do režimu krizového zákona. Pro jejich další platnost pokračování nouzového stavu potřebuje.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli uvedl, že pro prodloužení nouzového stavu podporu vyjednanou ve Sněmovně nemá. „Musíme sehnat podporu napříč. Budou jedinci, kteří jsou pro, i z jiných stran,“ řekl Vondráček. Připomněl, že navrhované prodloužení nouzového stavu odpovídá harmonogramu postupného uvolňování vládních restrikcí. Připouští ale také možný kompromis, například prodloužení stavu nouze o dva týdny. Obdobně se Sněmovna zachovala minule, když vláda žádala o souhlas s nouzovým stavem do 11. května, poslanci jej ale umožnili prodloužit do 30. dubna.