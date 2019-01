Sněmovna schválila zdanění státních náhrad církvím. ‚Argumenty zastánců novely byly ostudné,‘ míní Fiala

PRAHA Peněžité náhrady, které církve dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích, zřejmě budou podléhat zdanění. Předpokládá to novela poslanců KSČM, kterou ve středu schválila Sněmovna. Pravice neprosadila návrh TOP 09 na zamítnutí sporné předlohy, která nyní poputuje k posouzení do Senátu. Zdanění náhrad patří k podmínkám komunistů pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD.

Stát by měl náhrady danit podle schváleného znění novely od příštího roku. V dílčím hlasování Sněmovna zamítla návrh Marka Bendy (ODS) na další roční odklad účinnosti předlohy tak, aby ji mezitím mohl posoudit Ústavní soud. Kritici tvrdí, že zdanění náhrad je protiústavní i s ohledem na smlouvy, které v minulosti uzavřel stát s církvemi v souvislosti s majetkovým vypořádáním.



Pro předlohu hlasovalo 106 ze 172 přítomných poslanců. Podpořili ji zákonodárci hnutí ANO, SPD, ČSSD a KSČM. Proti hlasovalo 56 poslanců z řad ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Očekává se, že Senát předlohu zamítne. Dolní komora by se jí v takovém případě zabývala znovu.

Zastánci zdanění argumentují zejména údajným nadhodnocením finančních náhrad daných zákonem o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi, jak byl schválen navzdory obstrukcím levice v předminulém volebním období za vlády Petra Nečase (ODS). Podporovatelé novely také tvrdí, že zákon vytvořil v restitucích nerovnost, když ostatní restituční normy byly jen o zmírnění majetkových křivd, které vznikly za komunistické totality po roce 1948.

KSČM: Stát by mohl zdaněním získat zpátky 380 milionů ročně

Stát by zdaněním mohl podle zdůvodnění KSČM získat každoročně zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard korun, které církvím podle zákona a následně uzavřených smluv posílá. Novela by nebyla účinná zpětně. Církve by podle předkladatelů musely nově zahrnovat státní náhrady do zdanitelných příjmů.

Restituční zákon počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard korun navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny od roku 2013. Zákon ale také fakticky znamená odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich činnost se postupně snižují až na nulu v roce 2030.

Schválenou novelu poslanců KSČM na sociální sítí Twitter komentovali někteří přední politici. Předseda ODS Petr Fiala napsal, že „ustupování komunistům se v historii nikdy nevyplatilo“ a že „argumenty zastánců zdanění církevních restitucí při diskusi v Poslanecké sněmovně byly ostudné“.

Podle předsedy poslaneckého klubu TOP09 Miroslava kalouska je hlavním motivem diskuze o ‚komunistické krádeži‘ je projev antisemitismu.

Miroslav Kalousek (Twitter) @kalousekm Celé dopoledne vedeme diskuzi o komunistické krádeži, kterou nepochybně je tzv.”zdanění církevních restitucí”. Nabývám dojmu, že hlavním motivem je projev antisemitismu. Zákonem utrpí i Federarace židovských náboženských organizací a o to mnohým vládním poslancům jde především 2 lidé to sdílejí odpovědětretweetoblíbit

Podle předsedy a poslance Starostů a nezávislých „vláda kvůli komunistům rozmetá právní řád“.