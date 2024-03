Pochyby o účasti obžalovaných trvají, únos dcery podnikatele zůstal bez trestu

Tomáši Salvetovi, Ivu Lorencovi a Jakubu Steidlovi už soud v minulosti uložil podmíněné tresty, později však svůj verdikt změnil.

Státní zástupce při projednávání u zlínského soudu Salvetovi původně navrhoval deset až jedenáct let, Lorencovi devět až deset let a Steidlovi osm až devět let vězení. Obhajoba žádala zproštění obžaloby.

Krajský soud loni při vynesení rozsudku přihlédl k názoru vrchního soudu, který odlišně hodnotil důkazy. „Nebylo prokázáno, že tento skutek spáchali obžalovaní,“ uvedl předseda soudního senátu Jiří Dufek. Státní zástupce se odvolal k vrchnímu soudu, který dnes odvolání zamítl. „Přetrvávají zásadní pochybnosti o zapojení obžalovaných do trestné činnosti,“ řekl dnes předseda senátu vrchního soudu Ivo Lajda.

Tři muži byli obžalovaní z loupeže, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a krádeže s trestní sazbou od osmi do 15 let vězení.

Všichni tři vinu dlouhodobě popírali a tvrdili, že s únosem nemají nic společného. V minulosti byl za něj odsouzen k deseti letům vězení Michal Šnajdr, část trestu si i odpykal. Později vyšlo najevo, že se v jeho případě stal justiční omyl.

Žena měla spoutané ruce a pytel přes hlavu

Podle spisu poškozená 14. ledna 2014 večer zaparkovala auto před domem v Kroměříži. Obžaloba tvrdila, že k ní přistoupil Steidl, napadl ji a společně s Lorencem natlačil na zadní sedadlo přistaveného vozu. V něm podle státního zástupce seděl organizátor únosu Salvet.

Zpovzdálí měli vše sledovat Vladimír Zavadil a Ladislav Faltýnek. Ti původně přiznali podíl na únosu, ale Faltýnek označil za hlavní pachatele další tři obžalované, kteří vinu odmítali.

Ženě únosci podle obžaloby sebrali kabelku s peněženkou i doklady a další věci, měla spoutané ruce za zády a přes hlavu plátěný pytel. V noci ji vozili po různých místech a žádali po ní peníze.

Poté, co se žena s muži dohodla, že jim přiveze 100 milionů korun na benzinovou stanici u Brna, ji následujícího dne brzy ráno vysadili u Vrbky na Kroměřížsku, odkud si zavolala pomoc, stojí v obžalobě. Žena při únosu utrpěla lehké zranění.

Poškozená je dcerou podnikatele, který obchodoval s pohonnými hmotami a který skončil ve vězení kvůli daňovému úniku. Faltýnek podle spisu vybral z ženiny odcizené platební karty 20 tisíc korun a Lorenc dalších 20 tisíc korun.

Krajský soud případ projednával v hlavním líčení potřetí. Jeho předloňský rozsudek ve vztahu k Salvetovi, Lorencovi a Steidlovi, kteří stejně jako státní zástupce podali odvolání, loni zrušil Vrchní soud v Olomouci. Věc se tedy vrátila do Zlína.

V únoru 2019 krajský soud v kauze povolil obnovu řízení a zrušil předchozí rozsudky. Faltýnek se Zavadilem se k podílu na únosu doznali, soud je však netrestal kvůli podmínečným trestům uloženým v jiné věci.

Ještě dříve přerušil Šnajdrovi, který vinu po celou dobu odmítal, výkon trestu. V roce 2020 žalobce Šnajdrovo stíhání zastavil. Spolu se Šnajdrem byl k pěti letům vězení odsouzen i Faltýnek, který po dobu trestního řízení několikrát změnil svou výpověď. Soud ale později tento verdikt zrušil. Právě na základě Faltýnkovy výpovědi obžaloval obžaloval státní zástupce později další čtyři osoby.