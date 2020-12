Soud poslal bývalého důstojníka StB na 5,5 roku do vězení, jeho nadřízený dostal podmínku

Praha Obvodní soud pro Prahu 1 uložil bývalému kapitánovi někdejší Státní bezpečnosti (StB) Vladimíru Marečkovi trest 5,5 roku vězení za podíl na akci Asanace, při níž komunistický režim na přelomu 70. a 80. let šikanoval své odpůrce a snažil se je vypudit z Československa. Informoval o tom v pondělí server iDNES.cz.

Marečkův nadřízený Milan Douša dostal tříletou podmínku. Tresty nejsou pravomocné, oba muži se odvolali. Rozsudek získala redakce na základě informačního zákona.

Soud poslal Marečka na 5,5 roku do věznice s ostrahou. Do trestu zahrnul i jeho předešlé odsouzení za podvod z května 2013. Douša dostal podle serveru tři roky vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání čtyř let.



Mareček je stíhán za to, že v letech 1977 až 1981 ztrpčoval život chartistovi Václavu Komedovi a jeho blízkým. Douša byl od ledna do prosince 1981 jeho nadřízeným. Kvůli neustávající šikaně vycestoval poškozený muž s rodinou 3. prosince 1981 do Rakouska. Následně se dostal do Spolkové republiky Německo. Kvůli neznalosti prostředí i jazyka tam měl podle spisu s názvem Venda, který na něj StB dál vedla, existenční potíže.

Hlavní líčení začalo před dvěma lety. „Vyvíjeli nátlak na poškozeného Václava Komedu, spoluzakladatele a signatáře Charty 77, v podobě takzvaných profylakticko-rozkladných opatření spočívajících v opakovaných výsleších, při kterých mu vyhrožovali trestním stíháním a uvězněním, v domovních prohlídkách, znemožnění stávajícího zaměstnání a perzekuci rodinných příslušníků, s cílem dosáhnout jeho nedobrovolného vystěhování z území ČSSR,“ citoval z obžaloby bývalých důstojníků StB státní zástupce Tomáš Jarolímek.