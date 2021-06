Špekatá mládež: děti přibraly i 40 kilogramů. Během prvního lockdownu přestala až třetina školáků sportovat

JAK ČASTO BY SE DĚTI MĚLY HÝBAT VĚK 3–6 LET

■ každý den nejméně 60 minut pestré neorganizované aktivity střední intenzity, a to buď naráz, či během aspoň 10minutových chvilek ■ aktivity by měly být zábavné, bezpečné a různorodé VĚK 7–18 LET ■ každý den minimálně 60 minut pestré, alespoň střední intenzivní pohybové aktivity nebo sportu, a to naráz či v rámci 10minutových chvilek ■ aktivity, které zlepšují zdravý růst kostí (např. skákání), trénink svalové síly a flexibility minimálně 2× týdně, aktivity zvyšující fyzickou odolnost Zdroj: WHO