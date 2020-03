Zásadně se mění pravidla ohledně ošetřovného. Příspěvek se bude vyplácet i zpětně

Praha Stát bude vyplácet ošetřovné za celou dobu uzavření škol kvůli koronavirové krizi, a to rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Rodič dostane 60 procent redukovaného vyměřovacího základu, i zpětně. Návrh zvláštního vládního zákona, který to předpokládá, ve středu zrychleně schválil Senát. Předlohu dostane k podpisu prezident Miloš Zeman, mohl by ji stvrdit ve čtvrtek.

Nyní se ošetřovné vyplácí nejvýše devět dní, přičemž děti nesmějí být starší deseti let. U samoživitelek a samoživitelů jsou podmínky o něco mírnější.

Sněmovna schválila ošetřovné pro rodiče dětí do 13 let i pozastavení EET. Živnostníci by neměli platit odvody Zákon patří k opatřením, která mají pomoci zachránit ekonomiku a pracovní místa, uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Ošetřovné 60 procent podle ní představuje zhruba 70 procent čistého příjmu rodiče. Pokud by byly školy zavřeny delší dobu, navrhovala by, jak uvedla, osmdesátiprocentní ošetřovné. V takové výši by odpovídalo prakticky celému čistému příjmu, dodala. Stát podle předlohy uhradí ošetřovné i lidem, kteří se doma starají o postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb. Ošetřovné se bude vztahovat také na péči o všechny nezaopatřené děti s postižením nejméně v prvním stupni, které nyní nemohou navštěvovat školu. V těchto případech tedy nebude existovat věkové omezení. Rodiče se nově budou moci na ošetřovném i vícekrát vystřídat, dávka se bude vyplácet jednou za měsíc. Příslušníci bezpečnostních sborů, tedy například policisté a hasiči, budou dostávat ve všech těchto případech nekrácený průměrný služební příjem. Ošetřovné se bude vyplácet po celou dobu epidemie. Živnostníci dostanou peníze z programu MPO Senátor Lukáš Wagenknecht (za Piráty) se zasazoval o to, aby měli na ošetřovné nárok i pracující na dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Ze systému podle něho vypadávají. Maláčová ale soudí, že pro tyto lidi je lepším řešením výplata mimořádné dávky. Obává se toho, že by se mohlo objevit mnoho falešných pracovních dohod. Ministryně také uvedla, že její úřad chystá balíček na ochranu nejvíce zranitelných lidí, například těch v exekucích. Doplacené ošetřovné by mohlo podle odhadu ministerstva práce a sociálních věcí získat více než 190 000 lidí. Rozpočtové náklady budou činit asi 2,75 miliardy korun za jeden měsíc. Školy se v Česku uzavřely 11. března. Řada zaměstnanců, kteří zůstali s potomky doma, ošetřovné dostávala do minulého čtvrtka. Od té doby jsou zatím bez příjmu. OSVČ už žádají o ošetřovné, program ale ještě není přijatý Na živnostenské úřady se začínají obracet živnostníci s žádostmi o ošetřovné. Přesný postup a pravidla získání této podpory pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které zůstaly po uzavření škol s dětmi doma, ale zatím nejsou. Úředníci tak příspěvky vyřizovat nemohou. Ministerstvo průmyslu podle své mluvčí Štěpánky Filipové čekalo na přijetí zákona o ošetřovném za dobu uzavřených škol pro zaměstnance, aby podle něj mohlo svůj program pro OSVČ připravit. Vláda by ho mohla projednat ve čtvrtek.

ODS navrhne, aby živnostníci dostali 30 tisíc korun. Jako podporu v těžké době Zákon o ošetřovném kvůli opatřením proti šíření koronaviru schválila sněmovna a Senát, podepsat ho musí ještě prezident. Podle normy stát doplatí ošetřovné za celou dobu uzavření škol rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Uhradí ho i lidem, kteří se musí po zavření stacionářů a dalších sociálních služeb postarat o postižené či starší členy rodiny. Zaměstnancům by měl 60 procent základu příjmu vyplácet úřad práce. Vláda souhlasila s tím, aby OSVČ dostávaly za stejných pravidel 424 korun na den, o příspěvek mají žádat živnostenský úřad. Peníze má poskytovat ministerstvo průmyslu, program ale ještě není zveřejněný a schválený. Opozice to kritizovala. „Čekali jsme na schválení legislativy. Podle ní připravujeme speciální program a vše zveřejníme,“ řekla Filipová. Podle ní budou pravidla pro OSVČ stejná jako pro zaměstnance. Podle mluvčí královéhradeckého magistrátu Kateřiny Šmídové má už teď živnostenský úřad v Hradci Králové kvůli ošetřovnému „velké množství dotazů i osobních návštěv“, bez stanovených pravidel příspěvky ale nemůže vyřizovat. „Živnostenský úřad proto prozatím nepřijímá žádosti o ošetřovné na dítě, neboť jim nelze v současné době vyhovět,“ uvedla Šmídová. Dodala, že jakmile magistrát informace k podávání žádostí získá, hned je zveřejní na webu. Také Ostrava na svých stránkách vyzvala podnikatele, aby vyčkali, dokud ministerstvo příslušné formuláře nezveřejní. Potom mají OSVČ žádosti adresovat magistrátnímu živnostenskému odboru. Senát odpoledne zákon schválil. Podle Filipové by tak program ministerstva průmyslu měla ve čtvrtek projednat a schvalovat vláda. Poté by se měla pravidla zveřejnit.