Prezident Zeman podepsal zákon pozastavující EET a změny termínu maturit

Praha Prezident Miloš Zeman čtvrtek podepsal zákon, který pozastavuje elektronickou evidenci tržeb (EET) po dobu nouzového stavu a další tři měsíce. ČTK o tom ve čtvrtek informoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Vládní opatření reaguje na epidemii koronaviru a má mimo jiné zamezit tomu, aby ti, kterých se EET dotýká, museli navštěvovat osobně finanční úřady.

Zákon znamená, že podnikatelé a další poplatníci, kterých se to týká, nebudou muset evidovat své tržby podle zákona o evidenci tržeb. Sněmovna předlohu schválila v úterý ve stavu legislativní nouze, o den později ho schválil Senát. Nouzový stav vyhlásila vláda 12. března na 30 dnů. S jeho prodloužením by musela souhlasit Sněmovna. Pokud by nouzový stav skončil před polovinou dubna, obnovila by se EET před polovinou července.

Ministerstvu financí jde o to, aby omezilo návštěvy finančních úřadů poplatníky, kteří si tam kvůli třetí a čtvrté fázi EET musí dojít vyzvednout účtenky nebo autentizační údaje.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) navíc nastává doba, kdy většina poplatníků z první i druhé fáze musí vyměnit své dosavadní certifikáty a získat nové autentizace. Ministerstvo proto chce, aby si pro ně nemuseli chodit.

Takzvaná třetí a čtvrtá fáze EET měla nastat podle dosud platného zákona 1. května. Evidence se měla rozšířit na všechna zbývající odvětví ekonomiky. Až toto rozšíření nastane, zahrne nově hlavně řemeslníky, ale třeba i taxikáře, lékaře, advokáty a podobné profese. Výjimku bude mít předvánoční prodej kaprů nebo některé sociální služby.

EET začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Podle dostupných informací je do EET zapojeno téměř 200 000 podnikatelů, kteří dosud evidovali 13,7 miliardy účtenek.

Maturity se posunou

Přijímací zkoušky na střední školy se uskuteční nejdříve 14 dnů po znovuotevření škol, které byly uzavřeny kvůli pandemii nového koronaviru. Maturitní zkoušky se mají konat o týden později, pokud se školy otevřou do 1. června. Mají být do konce školního roku. Změny termínů přináší vládní návrh zákona, který ve čtvrtek podepsal prezident Miloš Zeman. ČTK o tom informoval jeho mluvčí Jiří Ovčáček.



Maturity by se nekonaly v případě, pokud by se školy otevřely až po 1. červnu. Nahradil by je průměrný prospěch na vysvědčení z předposledního ročníku školy a z pololetního vysvědčení posledního ročníku školy. Maturanti nebudou letos psát slohy z češtiny a cizích jazyků, pouze didaktické testy. Vyhodnocovat je bude organizace Cermat, která je připravuje.

Přijímací zkoušky na SŠ se uskuteční pouze v jednom termínu místo standardních dvou. Jednotná přijímací zkouška počítá s testy z češtiny a matematiky, zákon počítá i s náhradním termínem pro její absolvování.

Zeman schválil ošetřovné

Stát bude platit ošetřovné rodičům dětí do 13 let věku, kteří s potomky zůstali doma v souvislosti s uzavřením škol a školek kvůli koronavirové krizi. Rodič dostane 60 procent redukovaného vyměřovacího základu po celou dobu, co budou školy nepřístupné, a to i zpětně. Návrh zvláštního vládního zákona, který to předpokládá, ve čtvrtek podepsal prezident Miloš Zeman. O jeho podpisu informoval Hrad. Předloha bude účinná vyhlášením ve sbírce.



Nyní se ošetřovné vyplácí nejvýše devět dní, přičemž děti nesmějí být starší deseti let. U samoživitelek a samoživitelů jsou podmínky o něco mírnější.

Pokud by školy byly zavřené delší dobu, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) navrhne růst ošetřovného na 80 procent redukovaného vyměřovacího základu. Opozice s návrhy na vyšší než 60procentní ošetřovné už od začátku uzavření škol ve Sněmovně neuspěla.

Stát podle předlohy uhradí ošetřovné i lidem, kteří se doma starají o postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb. Ošetřovné se bude vztahovat také na péči o všechny nezaopatřené děti s postižením nejméně v prvním stupni, které nyní nemohou navštěvovat školu. V těchto případech tedy nebude existovat věkové omezení. Příslušníci bezpečnostních sborů, tedy například policisté a hasiči, budou dostávat ve všech těchto případech nekrácený průměrný služební příjem. Rodiče se nově budou moci na ošetřovném i vícekrát vystřídat, dávka se bude vyplácet jednou za měsíc.

Stát odpustí živnostníkům část záloh na sociální pojištění

Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné nebudou muset hradit půl roku zálohy na zdravotní pojištění. Do výše minimální zálohy jim budou odvody za březen až srpen zcela odpuštěny. Předpokládá to vládní novela, kterou ve čtvrtek podepsal prezident Miloš Zeman. O jeho podpisu informoval Hrad. Zákon nabude účinnosti potom, co vyjde ve sbírce.

Základní minimální měsíční záloha činí 2352 korun. Vztahuje se na lidi, kteří mají drobné podnikání jako hlavní činnost. Opatření má pomoci živnostníkům překonat propad příjmů při současné koronavirové epidemii.

Splacení půlročního pojistného nad minimální zálohu budou moci drobní podnikatelé podle předlohy odložit až do podání přehledu o příjmech a výdajích za letošní rok, tedy na rok 2021. Vláda však předpokládá, že osoby samostatně výdělečně činné, které nynější krizi ve svých příjmech nepocítily, budou hradit zálohy nad minimum ve standardním termínu.

Pokud už drobní podnikatelé zálohu za březen zaplatili, bude se pokládat za zálohu za září. Předloha upravuje i odpuštění penále a stanoví, že přehled příjmů a výdajů za loňský rok budou moci živnostníci podávat až do 3. srpna. Úlevou v hrazení záloh přijde veřejné zdravotní pojištění až o 8,5 miliardy korun.

V loňském roce šlo na zdravotní péči 311 miliard korun. Příjmy veřejného zdravotního pojištění se odhadovaly na 331 miliard korun. Letos měli podle plánů odvést zaměstnavatelé, podnikatelé, zaměstnanci a stát do systému přes 340 miliard korun. Vláda v důvodové zprávě k novele ale varuje před tím, že letos může veřejné zdravotní pojištění skončit až ve 40miliardové ztrátě. V únoru však měly zdravotní pojišťovny na účtech podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zhruba 62 miliard korun.