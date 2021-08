V obcích zasažených tornádem končí stav nebezpečí. Odejdou vojáci a tendry se vrátí k normálu

„Ukončením stavu nebezpečí u nás končí vojáci, kteří v poslední fázi zabezpečovali skladové hospodářství. Už jsme ale měli jen dva vojáky. Budeme tam muset směřovat své zaměstnance,“ uvedla starostka Hrušek na Břeclavsku Jana Filipovičová.

„Co se týče veřejných zakázek, tak pokud jsme něco nestihli zabezpečit, budeme muset striktně dodržovat zákon. Základní práce jsme ale stihli tak, abychom zabezpečili opravy budov a ty dál netrpěly,“ podotkla Filipovičová.

Podobně to vidí starosta vedlejší Moravské Nové Vsi na Břeclavsku Marek Košut. „Poznáme to jen na absenci pár vojáků, kteří tady byli jako výpomoc s logistikou skladů. Tam to pocítíme personálně, ale není to žádná hrůza,“ řekl Košut.

V obci se podle něj neprováděly veřejné zakázky nad šest milionů, u kterých je potřeba veřejná soutěž.



„Dělali jsme střechy a okna a nebyly to takové částky, takže tam bychom se obešli i bez stavu nebezpečí. Ale na jaře a v létě příštího roku budeme připravovat komplexní obnovy objektů, tam by ale stejně byla soutěž potřeba s ohledem na financování z ministerstva pro místní rozvoj,“ sdělil Košut.

Starosta Lužic na Hodonínsku Tomáš Klásek ukončení stavu nebezpečí vítá. „Pro lidi se nic nemění. My jsme stejně po dvou měsících ve fázi, že se snažíme ze všech sil, abychom byli co nejdříve v normálu,“ sdělil Klásek.

21. července 2021

Stav nebezpečí vyhlásil po tornádu 24. června hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) a v červenci jej se souhlasem vlády o měsíc prodloužil. Získal tak zvláštní pravomoci, jako například ukládat pracovní povinnost, rozhodovat o pracovní výpomoci nebo poskytnutí věcného prostředku pro řešení krizové situace.

Kraj může ve stavu nebezpečí například bezodkladně provádět stavební práce a terénní úpravy v případě, že je třeba zmírnit nebo odvrátit ohrožení, a zakazovat vstup, pobyt a pohyb lidí na vymezeném místě nebo území.



Bouřky s tornádem se Břeclavskem a Hodonínskem prohnaly poslední červnový čtvrtek. Zanechaly za sebou šest mrtvých a asi 1 200 poničených domů, z nichž zhruba 200 muselo k zemi.

2. července 2021