Vlada nemá právo zmrazit laciným gestem vztahy se Slovenskem, říká ANO

Změny na Slovensku po nástupu vlády Roberta Fica, který otáčí zahraniční politiku své země východním směrem, přiměly českou vládu k ráznému kroku. „Nepovažujeme za vhodné, abychom uskutečnili společné zasedání české a slovenské vlády,“ oznámil ve středu po jednání vlády premiér Petr Fiala. Mezivládní jednání se neuskuteční ani v následujících týdnech, ani v příštích měsících.

Česká vláda reagovala na to, že se slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár v Turecku sešel s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Zatímco Česko se spolu s dalšími zeměmi NATO snaží pomáhat Ruskem napadené Ukrajině dodávkami zbraní, Slovensko nechce po nástupu Ficovy vlády o této formě pomoci Ukrajině ani slyšet.

Na rozhodnutí české vlády odmítavě reagoval už ve středu večer předseda ANO, bývalý premiér Andrej Babiš. „Česko-slovenské vztahy narušil Matovič, Fiala je teď ničí úplně. Tohle je mezinárodní politika, ne dětské hřiště. Tam možná platí, že chová-li se někdo špatně, přestanete se s ním bavit. Vláda se ale nemá chovat jako malé dítě,“ uvedl Babiš.

Klaus se vypraví na Slovensko za Ficem

Bývalý prezident Václav Klaus dokonce prostřednictvím svého blízkého spolupracovníka Petra Macinky z Institutu Václava Klause uvedl, že se vypraví na Slovensko za premiérem Ficem.

Petr Macinka @petr_macinka Bývalý prezident České republiky Václav Klaus navštíví ve dnech 10. - 11. března 2024 Bratislavu. V sídle slovenské vlády se setká s premiérem Robertem Ficem… oblíbit odpovědět

Fico na rozhodnutí české vlády reagoval ve středu tak, že česká strana podle něj ohrožuje vztahy se Slováky jen proto, že má zájem podporovat válku na Ukrajině, zatímco slovenská vláda otevřeně hovoří o míru.

Výborný si podle stínové vlády ANO nemá brát zemědělce za rukojmí

Ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL si podle ANO nemá brát zemědělce za rukojmí.

Zemědělci dorazili ve čtvrtek do Prahy na traktorech, aby vládu důrazně upozornili, že neřeší jejich problémy. Před Úřadem vlády vysypali hnůj a balíky slámy.

„Zemědělci nechtějí nic jiného než jednoduché podmínky pro své podnikání,“ řekl Havlíček. Podle něj zemědělce drtí levnější konkurence ze třetích zemí, konkrétně z Ukrajiny. Podle Havlíčka máme Ukrajině pomáhat, ale ne tak, aby to ztěžovalo situaci domácím zemědělcům. Jako řešení vidí dočasné clo, které by bylo vráceno ve chvíli, kdy by bylo obilí vyvezeno ze střední Evropy do zemí, kam mělo směrovat původně.