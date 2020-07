Strážci přírody dostanou větší moc. Podle ministra Brabce by mohli zastavovat auta vandalů

KRKONOŠE Jsou to tři měsíce, co vandalové na sněžných skútrech poškodili nejcennější místa v první zóně Krkonošského národního parku (KRNAP). I oni byli jedním z impulzů, proč správa parku požádala, aby v budoucnu mohli strážci přírody lépe vymáhat dodržování pravidel a měli větší pravomoc zakročit i proti vandalům pustošícím divokou přírodu na skútrech či čtyřkolkách.

Ministerstvo životního prostředí proto přislíbilo změny v zákoně o ochraně přírody a krajiny. „Jde například o možnost zastavení vozidla, pokud je jím spáchán přestupek v národním parku. Viz nedávný případ sněžných skútrů,“ řekl serveru Lidovky.cz ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). „Parkům jsme za ministerstvo již slíbili, že to uděláme co nejdříve a jako první,“ dodal.