Správa KRNAP pátrá po pachateli, který na Sněžce vytvořil mandalu. Poničil křehký ekosystém

PEC POD SNĚŽKOU (Trutnovsko) Pod vrcholem Sněžky ve čtvrtek někdo nad ránem vytvořil z kamenů spirálu o průměru asi šest metrů, tzv. mandalu, čímž nevratně poničil křehký ekosystém arkto-alpínské tundry. Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) vyzvala svědky k poskytnutí informací. Ve čtvrtek to sdělil mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Strážci národního parku obrazec okamžitě rozebrali. Správa KRNAP zvažuje trestní oznámení na neznámého pachatele.

„Svým uměleckým dílem neznámí vandalové poničili jedno z nejvzácnějších míst v naší republice. Po pachatelích pátráme a uvítáme jakékoliv informace, které by vedly k jejich dopadení,“ uvedl Drahný.



Podle něj za takový čin hrozí pokuta až 10 000 korun. „Je to zásah do dochovaného prostředí mrazem tříděných půd. Zlikvidovali vegetaci, sešlapali okolí, ohrozili na Sněžce žijící či hnízdící ptáky, jako je linduška horská nebo pěvuška podhorní,“ uvedl v SMS zprávě pro ČTK Drahný.

Strážce národního parku na to upozornil Milan Blaha, majitel České poštovny na Sněžce. „Objevil jsem to okolo deváté hodiny. Museli to udělat v noci nebo za svítání. Včera (ve středu) to být nemohlo, byl silný vítr. Byly tam vysypané dřevní piliny a to by vítr rozfoukal,“ řekl Blaha.

Podle něj to nikdo z místních nebyl. „Musel to udělat někdo, kdo k horám nemá žádný vztah, nějací neználci, kteří si myslí, že si mohou kdekoli dovolit, cokoli. Ten, kdo to udělal, by měl měsíc za trest uklízet Krkonoše,“ dodal Blaha.