Strážníci měli svlékat, ponižovat a bít bezdomovce. Bylo to tak? Do kauzy vstoupil znalec

MLADÁ BOLESLAV / PRAHA Do kauzy údajného týrání bezdomovců dvojicí strážníků z Mladé Boleslavi vstoupil znalec. Jeho úkolem je prověřit věrohodnost jednoho z těch, komu měli městští policisté ublížit. Dohromady údajně trápili nejméně pět bezdomovců. Strážníci kvůli svým činům původně odešli ze soudní síně s podmíněnými tresty, ale odvolací instance trest zrušila. Případ má nyní pomoci osvětlit i přivolaný expert.

Martin Roučka a Jaroslav Bělský podle obžaloby systematicky trýznili bezdomovce v letech 2013 až 2016. Údajně se tím snažili v bezdomovecké komunitě zasít strach, aby se ostatní stáhli za hranice města. Na jaře 2018 jim za to soud prvního stupně vyměřil podmíněné tresty ve výši tří let se zkušební lhůtou čtyř respektive tří roků. Jenže do případu promluvil odvolací Krajský soud v Praze, jenž loni v srpnu původní tresty zrušil.

Kauza leží zpět na stole mladoboleslavského okresního soudu. K rozřešení ji má posunout přizvaný znalec z oboru lékařství, instance ho oslovila počátkem ledna. „Znalec má za úkol vyjádřit se k mechanismu možného vzniku zranění jednoho z poškozených, které je zachyceno na fotografiích ve spise,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz místopředseda soudu Martin Moc.

Expert nemá jen objasnit okolnosti zranění jedné z možných obětí, soud mu zadal širší úkol. „Má být mimo jiného prověřena věrohodnost tohoto poškozeného,“ vysvětlil soudce Moc. Instance povolala doktora Radovana Havla z Oddělení soudního lékařství v Krajské nemocnici Pardubice. Čas na vypracování expertizy má do 1. dubna letošního roku.

Znalec Havel se k zadané práci od mladoboleslavského soudu vyjádřil opatrně. Podle všeho se s povahou úkolu nestačil ještě seznámit. „Mám na stole asi třicet různých věcí. Až na to přijde čas, tak se k tomu teprve dostanu,“ sdělil serveru Lidovky.cz znalec. „Tolik věcí znamená, že se k tomu dostanu tak za tři týdny,“ odhadl lékař.

‚Snažili se jich zbavit‘

Podle obžaloby strážníci vybrané bezdomovci tloukli, vyhrožovali jim a ponižovali je. Nezřídka postupovali údajně i tak, že své oběti naložili do služebního vozu a odvezli z města. Tam je třeba měli přinutit odložit si všechny šaty, případně jim vzali boty. Následně z místa odjeli. Podle státního zástupce se spoléhali na to, že ve zbytku komunity spustí takový strach, jenž donutí zbytek bezdomovců opustit město dobrovolně.

„Policisté se jich snažili zbavit, aby město úplně opustili, aby se jimi nemuseli zabývat,“ sdělil už dříve serveru Lidovky.cz Tadeáš Hrabovský, vedoucí místní pobočky neziskové organizace Naděje, jež se soustředí mimo jiné právě na pomoc lidem bez přístřeší. „Nepředpokládal bych, že člověk v takové funkci, který má zajišťovat veřejný pořádek, by se takhle k někomu choval,“ dodal.

Strážníci před soudem kategoricky vyloučili, že by na někoho vztáhli ruku. Obžaloba je podle nich důsledek konspirace bezdomovců, jimž vadil jejich přísný metr. Na druhou stranu uvedli, že lidem bez přístřeší i pomáhali. „Někdy bezdomovce ve špatném stavu převáží sanitka do nemocnice, v noci zase na záchytku. Jindy je požádáme, aby uklidili znečištěné místo a odešli,“ prohlásil u soudu Roučka.

Velitel mladoboleslavské městské policie Tomáš Kypta dvojici svých podřízených stáhl z ulice. V kanceláři zůstanou do doby, než se případ pravomocně završí. Za svými muži ale stojí. „Myslím si, že neudělali nic protizákonného. Jsem o tom přesvědčený,“ sdělil před startem procesu serveru Lidovky.cz velitel.