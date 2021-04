‚Středoškoláci jsou přece jen více studijně orientovaní.‘ Vláda na ně zpočátku zapomněla

PRAHA Podle plánu rozvolňování se mají třeba ve čtvrtém a pátém balíčku otevřít restaurace a hospody. Studenti a rodiče však ve scénáři, který ve čtvrtek představila vláda, marně hledali informaci o prezenční teoretické výuce středoškoláků.

Přitom třeba v porovnání s hospodou se zdá, že výuka „obstojí“. Lidé v restauraci při jídle a pití roušky nemají a v takto úzkém kontaktu můžou setrvat i několik hodin. Ve školách jsou děti také dlouho spolu, ale chrání se rouškami a testy. Politici navíc shodně prohlašují, že je návrat dětí do škol prioritou.



Po představení balíčků se tak zvedla vlna kritiky a v pátek úřady zareagovaly: „Ministerstvo školství v souladu s doporučeními skupiny MeSES (Mezioborová skupina pro epidemické situace – pozn. red.) předpokládá, že by se střední školy otevřely pro teoretickou výuku nejpozději při týdenní incidenci 75 případů na 100 tisíc obyvatel,“ řekla mluvčí resortu Aneta Lednová. „O návrhu a podobě režimových opatření jednáme s ministerstvem zdravotnictví,“ dodala. Nyní je týdenní incidence 177, uvedl vicepremiér Karel Havlíček. Dle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška by měla klesnout na sto začátkem května.

Prioritou v „návratovém scénáři“ jsou pro ministerstvo školství děti z mateřských a základních škol. „Naše kroky jsou směřovány k tomu, aby se do škol dostaly co nejdříve nejen děti z mateřských škol, ale také rotačně žáci druhých stupňů škol základních. A hlavně – abychom je tam udrželi,“ uvedla mluvčí resortu Aneta Lednová.

Pro upřednostnění mladších dětí zaznívá nejčastěji argument, že potřebují vyšší míru kontaktů a socializace, ale i větší pomoc s učením. Oproti tomu se má za to, že starší žáci a studenti zvládají distanční výuku lépe.

„Středoškoláci už jsou přece jen více studijně orientovaní než žáci na ZŠ. Dá se předpokládat, že je u nich i nějaká vlastní motivace, aby něco dělali, a nemusíte je k tomu až tak tlačit,“ uvedl pro Lidovky.cz předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček s tím, že distanční výuku středoškoláci zvládnou, byť pro ně není ideální.

Rozvolňovací harmonogram představený vládou vůbec nemluví o návratu prezenční teoretické výuky na vysokých školách. Situaci tam však poznamenává fakt, že studentům brzy začne zkouškové období, kdy výuka neprobíhá.

„Jestli poslední dvě přednášky doučím na videu, nebo se odehrají fyzicky, je nyní z mého pohledu učitele už jedno,“ řekl senátor a někdejší rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek (za STAN). Za důležitější z hlediska prezenční interakce považuje spíš začátek semestru, kdy se studenti seznamují s požadavky kantorů a se spolužáky.

Téhož názoru je prorektorka pro studijní záležitosti Univerzity Karlovy Milena Králíčková. „Nyní už nám jde především o příští semestr. Z mého pohledu je klíčové pokud možno maximálně rychle očkovat. Doufám, že vysokoškolští pedagogové budou nejpozději do podzimu naočkovaní, abychom příští akademický rok měli už v normálním režimu,“ uvedla.

Zatímco učitelé ze základních a středních škol měli při vakcinaci prioritu a většina z nich už je naočkovaná, ti vysokoškolští do přednostní skupiny nespadali.

Sněmovna včera uložila ministru školství Robertu Plagovi (za ANO), aby do 28. dubna připravil nařízení, kterým umožní středoškolákům letos získat úřední maturitu. Prosadili to poslanci ANO a ČSSD. Podle nich by kvůli odkladům obnovení prezenční výuky po ústupu epidemie měli studenti v krajním případě mít možnost získat maturitní známky bez zkoušek, dle průměru za studium. Plaga opáčil, že sněmovna žádá o nezákonný postup. „Ministerstvo nemůže svým interním předpisem umožnit udělení úřední maturity,“ uvedl Plaga a debatu o úřední maturitě označil za zbytečné zneklidňování studentů před blížící se zkouškou.