Tečka se loučí, nastupuje EZKarta. Proč neobsahuje všechna očkování a k čemu je vlastně dobrá?

S koncem koronavirové pandemie ztratila využití a nyní se tečka udělala za ní samotnou. Byť ne definitivní. Pokud ji totiž ještě stále máte nainstalovanou ve vašem chytrém telefonu a máte povolené automatické aktualizace, sama by se vám měla přetransformovat v novou multifunkční aplikaci EZKarta.

1. K čemu je dobrá EZKarta?

Aplikace vznikla v rámci digitalizace zdravotnictví. Záměrem bylo vytvořit „moderní komunikační kanál mezi ministerstvem zdravotnictví a občany“, který by zmenšil nutnost přebujelého papírování.

Do budoucna se počítá s tím, že EZKarta bude mít hned několik funkcionalit. Momentálně je ale dostupná pouze jedna: elektronická očkovací průkazka. Každý občan v aplikaci uvidí veškerá svá očkování, která podstoupil od 1. ledna 2023. „Očkování se v aplikaci zobrazí okamžitě po tom, co bude zadáno do systému ze strany očkujícího lékaře. To jsou standardně minuty po aplikaci dávky,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Funkce pro zobrazování a validaci covidových certifikátů ale zůstane zachována i nadále jako samostatná část EZKarty.

2. Proč aplikace neukazuje všechna očkování?

Starší očkování aplikace podle resortu zdravotnictví obsahovat nemůže, protože je lékaři do centrálních systémů doposud nehlásili. „Zpětné dopisování znamená dramatické zvýšení rizika toho, že se v tom objeví nesprávné údaje,“ uvedl Válek. I z tohoto důvodu zůstanou zachovány klasické papírové očkovací průzkazy. Nebo také pro lidi, kteří moderní technologie nevyužívají.

3. Jak se do EZKarty přihlásit?

Přístup ke svým údajům občané získají pouze po přihlášení skrze Identitu občana. To znamená například skrze bankovní identitu, Mobilní klíč eGovernmentu či skrze službu Moje ID. Podle ministerstva bylo nezbytné při přechodu od původního zabezpečení jednoúčelové aplikace ke stavu, který poskytuje vysokou úroveň zabezpečení adekvátní pro přístup k většímu množství dat. Do Tečky se šlo mimo jiné přihlásit i pomocí SMS kódu: tedy pomocí čísla mobilního telefonu, e-mailové adresy a data narození.

Součástí aplikace je také pojistka proti přetížení systému. Spustí se v případě příliš vysokého počtu požadavků na přihlášení se do centrálních registrů státu. Případný kolaps tak neohrozí chod dalších digitální služeb státu. S inovací přišla Digitální a informační agentura, která se na projektu také podílela.

4. Jaké funkce by měla obsahovat v budoucnu?

EZKarta by mohla například nabízet výpisy z informací z centrálních systémů ministerstev – zejména Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Jde o celostátní systém určený ke sběru a statistickému zpracování zdravotních dat české populace. Dále by EZKarta měla obsahovat mapu poskytovatelů zdravotních služeb v ČR.

V neposlední řadě pak rozcestník na jednotlivé webové stránky provozované Ministerstvem zdravotnictví a případně také jinými relevantními orgány státní správy. Právě rozcestník by se měl stihnout uskutečnit do konce roku 2024. V minulosti Válek mluvil i o dalších možnostech, jako je zobrazování výsledků vyšetření, elektronických žádankách nebo objednávání k lékaři přes tuto aplikaci.

5. Jak velký je o EZKartu zájem?

Původní aplikaci Tečka si od pondělí na EZKartu do středečního rána aktualizovalo zhruba 350 tisíc uživatelů mobilních telefonů s iOS a asi 535 tisíc uživatelů s Androidem. Nových stažení bylo ještě před středeční tiskovou konferencí, která se konala v 9.00 ráno, několik tisíc.

6. Kolik změna Tečky stála?

Přetvoření aplikace z Tečky na EZKartu přišlo podle resortu zdravotnictví zhruba na sedm milionů korun.

7. Co byla původní aplikace Tečka?

Mobilní aplikace Tečka začala fungovat v červnu 2021 v průběhu boje s epidemií covid-19. Sloužila pro uložení certifikátu o prodělaném covidu, potvrzení o negativním testu nebo očkování. Certifikáty byly realizovány v souladu s evropskou legislativou a normami a umožňovaly tak evropskou interoperabilitu. Loni Tečku mělo v mobilech přibližně 2,3 milionu osob.