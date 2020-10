‚V laboratoři profesora Prymuly.‘ Ministr útok starosty Uherského Hradiště opětoval

Praha/Uherské Hradiště Plošné testování na covid-19 není žádný experiment. Vzkázal to v sobotu na Twitteru ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) starostovi Uherského Hradiště Stanislavu Blahovi (ODS). Prymula za experiment naopak považuje různé slavnosti, které podle něj stojí za nárůstem počtu nakažených na Uherskohradišťsku.

Blahovi se nelíbilo, že se o záměru začít pilotní projekt plošného testování covid-19 na Uherskohradišťsku město dozvědělo z Twitteru. Lidé v oblasti, která má vysoké nárůsty nakažených na počty obyvatel, si podle něj nezaslouží být pokusnými králíky. V sobotu Blaha napsal, že nekritizoval přímo plošné testování, ale špatnou komunikaci ministra.

Starosta Uherského Hradiště @StanislavBlaha odmítá pilotní projekt plošného testování. Lidé si prý nezaslouží, aby byli pokusnými králíky. Zde má reakce. pic.twitter.com/QrtH52XCwm — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 17, 2020

Blaha v pátek uvedl, že si obyvatelé Uherského Hradiště nezaslouží být pokusnými králíky „v laboratoři profesora Prymuly“ a měli by vědět, na čem jsou. „Reakce pana starosty mě velmi překvapila, protože jestli probíhal nějaký experiment, tak to byly různé slavnosti, které byly v daném regionu a které zapříčinily obrovský nárůst,“ řekl v sobotu ve videu ministr. „My jsme v tuto chvíli v situaci, kdy chceme pomáhat regionům, které mají největší problémy. A testování určitě není žádný experiment. Myslím si, že se používá v řadě zemí a my to nabízíme. Pokud si Uherské Hradiště myslí, že zvládne situaci samo, nemusíme se angažovat,“ dodal Prymula.

„Já jsem nekritizoval samotné plošné testování. Nejsem epidemiolog, takže nedokážu posoudit smysl takového opatření, pokud je založeno na dobrovolné bázi, jak jsem se někde dočetl. Já jsem kritizoval tu nekomunikaci ze strany ministra,“ napsal Blaha. Politik zdůraznil, že lidé v okrese jsou v napětí a pod obrovským tlakem a zaslouží si jasnou a srozumitelnou komunikaci. „Za této situace se o takto rozsáhlém opatření dočítáme z twitteru pana ministra. S detaily nebyl seznámen ani hejtman, ani já,“ napsal Blaha. Na pátečním jednání, které svolala ředitelka krajské hygieny, se podle něj všichni odborníci divili, jak by takto rozsáhlá akce měla být personálně zabezpečena. Zásadně nesouhlasili ani zástupci praktických a dětských lékařů, kteří by měli testování zajišťovat.

Blaha se podivil také ohledně akcí, na které ministr narážel. Neví, o jaké akce jde. „Měli starostové možnost rušit akce, které nepořádaly města a obce,“ uzavřel starosta.

Na takzvaném semaforu ministerstva zdravotnictví je celý Zlínský kraj červený, což značí nejvyšší možné riziko nákazy koronavirem. Ze čtyř okresů v kraji je nejvíce nakažených právě na Uherskohradišťsku. Za posledních sedm dní se tam objevilo 670 nových případů nemoci v přepočtu na 100 000 obyvatel, což je třetí nejvyšší číslo mezi okresy v České republice. Uherskohradišťská nemocnice v sobotu také převzala od státu deset plicních ventilátorů, potýkala se s jejich nedostatkem.