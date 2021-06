Testy dětí při cestování? Slováci je nežádají, jinde musejí starší ratolesti, někde už dvouleté. Přinášíme přehled

14. června 2021 13:49 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Pandemie koronaviru přinesla nový cestovatelský fenomén. Rodiny nevybírají dovolenkové destinace jen podle krásných pláží a hotelů, ale i podle podmínek testování pro děti při vstupu do země. Třeba oblíbený Egypt nepožaduje testy na covid u dětí mladších šesti let, Tunisko či Chorvatsko zvolilo hranici dvanáct let.

„Klienti se na to ptají a určitě to řeší před odletem,“ řekl pro Lidovky.cz mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk. Mnozí dospělí jsou proti covidu již naočkování, tak se jinak povinným testům vyhnou. Děti ale ne, mladší šestnácti let vakcinaci v Česku zatím podstoupit nemohou.