V Chorvatsku to vypadá, jako by nikdy žádný problém nebyl, říká česká delegátka. Za testy se ovšem platí

Korčula Lenka Laus cestovala s otcem už jako malá a bývalou Jugoslávii tak znala dokonale. Nyní žije se svým manželem střídavě na Korčule a v Česku. Živí se jako delegátka a netrpělivě vyhlíží turisty z Česka. „Vzhledem k tomu, že jsem covid prodělala, mám nárok pouze na jednu dávku vakcíny. Dvě se v Chorvatsku dávají těm, kdo nemoc neprodělali,“ říká.

Lidovky.cz: Jak to nyní v Chorvatsku vypadá a jaká opatření zde platí?

V Chorvatsku to nyní vypadá tak, jako by nikdy žádný problém nebyl. Hlásí se léto, teploty stoupají, turisté se vracejí. Chorvatsko se plní turisty od severu směrem k jihu, ale i zde na jihu, kde je turistů zatím málo, je vidět veliká snaha místních, čekají na své klienty, na turisty, chtějí pracovat. Myslím, že jsou všichni dostatečně odpočatí po dlouhé zimě a loňská sezona taky nebyla kdo ví co. U nás ve městě Korčula již většina restaurací otevřela, standardně se mohou používat venkovní prostory – terasy kaváren a restaurací, uvnitř je potřeba nosit roušky. Stačí obyčejné roušky, ne respirátory. Rozjíždějí se i další služby, jako výlety, stánkaři, zmrzlináři, hotely otevírají své dveře.

Jih Chorvatska je stále dost izolovaný, protože zatím nejsou obnovena všechna letecká spojení, ale od začátku června se vrací na dubrovnické letiště klíčoví partneři, takže doufáme v příliv turistů. Sever Chorvatska až po Makarskou riviéru je dobře tranzitně provázaný jak dálnicí pro osobní dopravou, tak je nově spojen vlaky do Rijeky a Splitu, existuje i letecké spojení do Rijeky, Zadru a Splitu. Čili tam je příliv turistů dobře zajištěn, a je viditelný již nyní.



Opatření nejsou nijak drastická, vyžadují se roušky ve všech uzavřených prostorech, tedy v obchodech, budovách, na úřadech. Všude u vstupů najdete dezinfekci.

Chorvatsko klade veliký důraz na čistotu, dezinfekci, a dodržování protiepidemiologických nařízení, která byla vládou vydána pro subjekty podnikající v Chorvatsku. Prezentuje se vlastní kampaní: „Chorvatsko, Vaše bezpečná destinace“ (Safe stay in Croatia) – kdy hoteliérům, restauracím, obchodům, dopravcům, soukromníkům, vydává tzv. značku kvality – nálepku, která ovšem není vydána automaticky a dotyčný subjekt o ni může v průběhu sezony i přijít, pokud se zjistí nějaké nedostatky v poskytování služeb a nedodržování předepsaných standardů. Pro turistu to znamená ujištění, že v objektu s touto značkou kvality, jsou dodržována nejvyšší možná opatření pro to, aby se on mohl cítit bezpečně, a mohl si užít ničím nerušenou dovolenou.

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Ano, všichni jsou velice disciplinovaní, jak turisté, tak místní lidé. Byli i po celou dobu trvání epidemie. Je to pro ně velice důležité, protože cestovní ruch činí v Chorvatsku 20% celkového hospodářství, což je obrovská část, takže si nemohou dovolit, aby letošní sezona neproběhla. Nejvíce se opatření dodržují v malých městech, na vesnicích, kde se všichni znají. Je to tedy i vidět na statistikách, všechny ostrovy Chorvatska jsou v zelené zóně (velmi nízké riziko nákazy), dva největší poloostrovy - Istrijský i Pelješac jsou ve žluté – tedy mírné riziko nákazy, vesničky a malá místa podél celého Jaderského moře také. Čili vidíte, opravdu se není čeho obávat.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe? Nejsou už lidé unaveni z neustálých změn?

Lidé jsou stále optimisté. Jednak je to dáno i jejich mentalitou, s ničím si moc vrásky nedělají, a pak také, působícími faktory – moře a slunce a teplo, což přispívá k pozitivní náladě. Místní vědí, že letos prostě turisty potřebují, a dělají vše, co je v jejich silách pro to, aby je dokázali přilákat. Chorvaté jsou známí svou vřelostí, otevřeností, pohodovým přístupem k životu. Mají radost i z mála, a jsou hodně vděční. To jsou vše vlastnosti, na kterých se dá stavět dobrá psychická stabilita.

Víte, těch změn tady v Chorvatsku zase tolik není, a ani nebylo. Chorvatská vláda hned na začátku epidemie stanovila jasná pravidla, a podle těch se jelo. Velice brzy přišli i s návrhy volnějšího vstupu do země (již od 1. května), prostě se snaží o maximální vstřícnost, pro to, aby turistům vstup do země umožnila.

Lidovky.cz: Jak se v Chorvatsku staví k vakcíně proti koronaviru a kolik lidí je naočkovaných?

Ke konci května bylo v Chorvatsku naočkováno 32% obyvatel první dávkou vakcíny. Přednostně jsou očkováni chronicky nemocní a všichni pracovníci v cestovním ruchu. Očkování není povinné. Ze strany zaměstnavatelů bylo všem pracujícím v cestovním ruchu očkování doporučeno, nikoliv nařízeno. Očkuje se přibližně 55 000 lidí denně.

Dle mého mínění je v každého nejlepším zájmu se naočkovat, jestliže pracuje s lidmi, má tím větší jistotu jak on, tak také klient. Já, jako Češka, jsem se mohla také naočkovat vzhledem k tomu, že jsem ve sdružení Kočulanských průvodců. Nikoho nezajímalo, kolik mi je let, jestli zde platím zdravotní pojištění, nic, jen jsem ukázala evropskou průkazku pojištění, a naočkovali mě. Dokonce jsem si mohla vybrat vakcínu, kterou chci. Vzhledem k tomu, že jsem covid prodělala, mám nárok pouze na jednu dávku vakcíny. Dvě se v Chorvatsku dávají těm, kdo nemoc neprodělali. Chorvatské ministerstvo zdravotnictví rovněž sdělilo, že pokud bude dostatek vakcíny (což zatím je), budou očkovat každého, kdo o očkování požádá, tedy i turisty. Stačí se přihlásit v nejbližším zdravotnickém zařízení, tam vám již pak sdělí podrobnosti. Lékař ihned vystaví potvrzení o očkování v několika jazycích, včetně typu vakcíny, datu, šarže, razítko, podpis.

Samozřejmě znám i lidi, kteří se očkovat nechtějí nechat. Mají hlavně strach z toho, že vakcína není dostatečně prozkoumaná. Každopádně, zde v Chorvatsku nejsou žádná věková omezení ani žádné pořadníky. Pokud by se chtěl někdo objednat na očkování, je možné to udělat pouze přímo na místě, v nejbližším zdravotním středisku, nelze to udělat prostřednictvím internetu, neboť jako cizinec nemáte tzv. OIB – což je chorvatská obdoba našeho rodného čísla.

Lidovky.cz: Dokázala byste porovnat situaci v Chorvatsku a Česku?

V Česku nyní dochází k postupnému rozvolňování. Já jsem za poslední rok pobývala jak v Česku, tak v Chorvatsku, mohu to tedy dost dobře porovnat, jaká byla situace a protiepidemiologické opatření zde a tam. Nejpřísnější opatření panovala hned na začátku epidemie – jaro 2020. Poté se to již řídilo lokálně, po okresech, dle nastalé situace a počtu nakažených.

1) Školy se v Chorvatsku plošně neuzavřely. Děti chodily normálně, jen v případě pozitivity někoho ve třídě/škole, se uzavřela daná část a děti na tu dobu přešly na distanční výuku on line doma.

2) Obchodní centra zůstala v Chorvatsku otevřená, dalo se normálně nakupovat, k dostání bylo vše, nevytvářela se panika, nebyly očíslované vozíky a košíky do supermarketů jako v Česku, v menších prodejnách byl omezen počet osob, ale to také trvalo jen relativně krátkou dobu.

3) Až na některá období v zimě, byly v Chorvatsku více méně stále otevřené terasy restaurací a kaváren, mohli jste se ubytovat v hotelu, jet taxíkem, zajít si zasportovat.

4) V Chorvatsku nebyl vyhlášen zákaz vycházení, na jaře 2020 byl na cca měsíc vyhlášen zákaz cest mezi městy.

5) Kulturní, sportovní a jiné akce, kde by se shlukoval větší počet lidí, byly i v Chorvatsku zakázány, v rodině byl povolen počet 15 osob najednou. Ale Chorvaté byli, výjimky se vždy najdou, velmi disciplinovaní a opravdu se zbytečně nesdružovali.

6) Do divadla i kina se od loňského léta může v Chorvatsku jít, s rouškou na ústech, 30% kapacity může být zaplněno, pokud by se v daném okrese vyskytnul větší počet nakažených, pak by instituce zavřely na cca 14 dní, po zlepšení situace zase otevřely. Stejné to je s knihovnou, tréninky mohou probíhat venku.

7) V Chorvatsku nejsou vyžadovány žádné testy, ani do škol, ani do divadel, kin, fitness center, kaváren, prostě nikam, kromě cest do zahraničí.

Obecně by se dalo říci, že doba covidová se dala v Chorvatsku přečkat ve zdraví jak fyzickém, tak psychickém, a to velmi dobře.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy?

Mou obživou je podnikání v cestovním ruchu. Pracuji jako delegát, průvodce, mám cestovní agenturu. Jak jistě víte, cestovní ruch je jedním z nejvíce postižených odvětví. Ačkoli bylo mé portfolio široké, vázané na různé země – Česko, Chorvatsko, Francii, i přesto došlo k propadu příjmů a to o 100%. Kdyby mi to někdo na konci roku 2019 řekl, že se něco takového stane, vysmála bych se mu a řekla mu, že je blázen. A stalo se. Byl to obrovský šok, pocity beznaděje střídaly pocity zoufalství.

Covid mne zastihl pracovně ve Francii. Nikdo nic nevěděl, jen přišly 12.března 2020 zprávy o tom, že se zavírají hranice a že se mají všichni vrátit do Česka. Na úřadech zavládl zmatek, nevěděli jsme, zda se nám podaří vrátit, jestli nás pustí přes hranice, a jak dlouho to bude trvat. Do dnes mám ve Francii uložené věci, které jsem předpokládala, že si vyzvednu letos v zimě. Nestalo se tak, musíme doufat, že příští zima již proběhne.



Ačkoliv to po pracovní stránce valné nebylo, nepropadla jsem panice a snažila se čas využít k budoucímu prospěchu. Podařilo se mi vystudovat v Chorvatsku akreditovanou licenci pro místní průvodce, což mi zabralo pět měsíců (na to bych při práci v žádném případě čas neměla). Mohu se tedy pyšnit licencí, jako jediný průvodce v českém jazyce na ostrově Korčula a blízkém okolí.

Dále se mi podařilo natočit reklamní kampaň pro Chorvatskou centrálu cestovního ruchu. Jsem chorvatskou tváří pro Českou republiku, což mě nesmírně těší. Natáčelo se v Záhřebu a byl to obrovský zážitek. Tuto kampaň můžete nyní vidět na českých TV obrazovkách.

V březnu proběhl 14 denní pobyt prvních českých turistů zde na Korčule a v Orebiči. V rámci tohoto pobytu jsem klientům představila celou Jižní Dalamácii, byli jsme na ostrově Mljet, v Dubrovníku a také na Makarské. Byla to pobytově – poznávací dovolená s gastro nabídkou místních restaurací a vinařství. Sklidilo to veliký úspěch jak u klientů tak u místních podnikatelů, psalo se o tom také v chorvatských novinách. Navazujeme tímto na tradici prvních Čechů na Korčule a v celém Chorvatsku vůbec, neboť Češi byli vždy první hosté, kteří do Chorvatska přijížděli po všech válkách i ekonomických a jiných krizích. Češi jsou prostě cestovatelský národ, národ, který se nebojí, což je super.

Jak vidíte, nesedím s rukama založenýma v klíně, setkávám se s novými lidmi, snažím se otevřít dveře novým projektům, jen nyní je potřeba, aby se to zúročilo i po ekonomické stránce. Letošní letní sezonu vyhlížím s optimismem, již brzy začínáme pracovat.

Lidovky.cz: Jak je na tom tamní zdravotnictví?

Otevřeně přiznávám, že takové zdravotnictví, jaké máme v České republice, tak takové jen tak někde nenajdete. Jedná se hlavně o dostupnost, množství nemocnic, a také většinu pokryje zdravotní pojištění. To v Chorvatsku tak vysoký standart není. Nemocnic je málo, jsou jen ve velkých městech. V menších městech jsou polikliniky, kde máte obvodní lékaře a některé specialisty, nic méně čekací doby ke specialistovi jsou dlouhé, navíc hodně toho je potřeba si zaplatit. V Chorvatsku dobře prosperují privátní kliniky, kterých je relativně dost, na specializovaný výkon nebo prohlídku se dostanete v relativně krátkém čase, ale vše si hradíte sami. To je obrovský rozdíl oproti České republice.

Proto si hradím pojištění v České republice, v Chorvatsku pokud je potřeba, ošetří vás na evropskou kartičku pojištění, plus mám ještě cestovní připojištění, kdyby bylo potřeba. Takže základ tady zvládnou, to obavy nemám, ale pokud by bylo potřeba cokoliv komplikovanějšího, a počkalo by to, nechala bych se převést do České republiky.

Lidovky.cz: Mohou lidé chodit na testy zdarma?

Ne, testy zdarma zde nejsou. Nejsou potřeba, Chorvatsko je nevyžaduje ani pro chození do práce, ani pro chození do školy, nikam. Zdarma jsou v případě, že jste nemocný, to ano, to je klasicky test placený ze zdravotního pojištění a obvodní lékař vás pošle na test, stejně jako v Česku. Nebo pokud vás zaměstnavatel posílá na služební cestu, nebo vyžaduje test v zaměstnání, jdete na rychlo test samozřejmě zdarma.

Jinak se dá klasicky antigenním testem i PCR testem testovat skoro v každém městě. Většinou to provádějí obvodní lékaři nebo místní polikliniky. Antigenní test se pohybuje od 150-250 kun, PCR test od 450 – 850 kun i s potvrzením v angličtině. V letní sezoně budou hotelové recepce nabízet testování klientů za zvýhodněné ceny nebo doporučí nejbližší centrum kde vás otestují. Informace o testovacích centrech najdete na www.koronavirus.hr, standardně je potřeba se na test dopředu objednat, dá se to i online.