Ťokův nástupce? Adeptem na ministra dopravy je právník Kremlík

PRAHA Na uvolněné místo ministra dopravy Dana Ťoka (ANO) by mohl nastoupit vysoce postavený úředník a právník Vladimír Kremlík. Náměstek pro právní služby a hospodaření s majetkem na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) patří podle informací LN mezi vážné kandidáty, o kterých premiér Andrej Babiš (ANO) nyní uvažuje.

„Je jednou z možností, docela vážnou možností,“ řekl LN zdroj blízký vedení vlády.



Vladimír Kremlík.

Babiš se měl Kremlíkem již setkat, nikdo z aktérů však nechtěl schůzku potvrdit. Předseda vlády na dotazy LN neodpověděl. Kremlík jednání či nabídku od Babiše nechtěl potvrdit. Uvedl, že s ministerským předsedou jednal pouze z titulu funkce náměstka ÚZSVM.

Pokud by nabídku na ministra dostal, promyslel by si to. „Kdyby obecně nějaká nabídka přišla, vždy se musí pečlivě uvážit. I z důvodu, zda bych mohl být v dané pozici nějak nápomocný,“ řekl LN Kremlík. „Musíte se zeptat těch, kdo vám takovou informaci sdělili. Jako úřad jednáme s premiérem v pracovních záležitostech,“ podotkl.

Špidlův poradce

Kremlík je považovaný za zkušeného advokáta. V letech 1999 až 2002 šéfoval sekci strategických privatizaci ve Fondu národního majetku (FNM). Provozoval vlastní advokátní praxi a poskytování právních služeb si vyzkoušel i ve státní sféře. Za ministra dopravy Aleše Řebíčka (ODS) vedl v roce 2007 na úřadu právní úsek. S dopravní tématikou přišel do kontaktu ve státních společnostech Letiště Praha či ČD Cargo, v nichž působil jako člen dozorčí a správní rady.

Na konci 90. let si Kremlík osahal i politická kamna v organizaci Mladých sociálních demokratů, aktivní byl v sekretariátu ministra zdravotnictví Ivana Davida ve vládě Miloše Zemana. Následně působil v poradenském týmu někdejšího premiéra Vladimíra Špidly.