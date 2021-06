Transgender osoby jsou pro Zemana odporné. Je prý nesmysl, když sexuální menšiny či většiny demonstrují

Praha Prezident Miloš Zeman kritizoval sufražetky, tedy radikální bojovnice za politická práva žen, hnutí Me Too proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání i akce sexuálních menšin typu Prague Pride. V pořadu CNN Prima v neděli řekl, že dovede pochopit homosexuály, nechápe ale transgender lidi.

Kdo si nechá operací změnit pohlaví, dopouští se podle Zemana trestného činu sebepoškozování. „No a tyhlety transgender, tak ty jsou mně opravdu bytostně odporní,“ prohlásil v Partii Terezie Tománkové.



Podle Daniela Zikmunda ze spolku Prague Pride se výroky tohoto typu značně podepisují na psychickém zdraví LGBT+ lidí. Podmínky pro život jsou pro ně podle Zikmunda už tak ztížené a v mnoha ohledech diskriminační, transgender lidé pak nerovnostem a diskriminaci čelí nejvíce ze všech. „Do poradny Sbarvouven.cz se na nás obrací LGBT+ lidé v psychické nepohodě, mnohdy i s myšlenkami na sebevraždu, a to především ze strachu z nepřijetí společností a svým okolím,“ uvedl Zikmund. Zemanovy výroky, stejně jako podobné výroky, jež v poslední době zaznívají, také podle něj mohou podněcovat k dalšímu šíření nenávisti.

Zeman uvedl, že pokud je někdo příslušníkem sexuální menšiny, je to jeho interní věc. „Když demonstruje, že má tuto orientaci, tak se vyvyšuje nad ostatní,“ uvedl Zeman. Jak podotkl, kdyby byl mladší, zorganizuje v Praze velkou demonstraci heterosexuálů. „Aby bylo vidět, jak je to nesmyslné. Je nesmyslné, ať už sexuální menšiny, nebo sexuální většiny demonstrují. Protože to je jejich velmi intimní záležitost,“ míní. Spolek Prague Pride organizuje každý rok festival hrdosti, jehož součástí jsou například koncerty, výstavy, filmová promítání nebo pikniky. Součástí bývá také průvod Prahou, loni se však kvůli epidemii nemoci covid-19 neuskutečnil, nebude ani letos.

O tématu Zeman mluvil v souvislosti s maďarským zákonem, který zakazuje mimo jiné osvětu o sexuálních menšinách na školách. Zákon vyvolal ve čtvrtek emotivní debatu mezi prezidenty a premiéry zemí Evropské unie. Zvláště lídři západoevropských zemí přesvědčovali premiéra Viktora Orbána, aby kontroverzní pasáže normy zrušil, neboť podle nich porušují evropské hodnoty.

Zeman soudí, že plést se do vnitřních záležitostí jakékoli členské země EU je hrubá politická chyba. Orbán podle něho říká, že není proti homosexuálům, ale proti manipulaci nejen rodičů, ale i dětí v sexuální výchově. „A já nevidím důvod, proč s ním nesouhlasit,“ dodal prezident.

„Zákonné normy procházející v Maďarsku jsou zásahem do práv dětí, zamezují přístupu k informacím a narušují již tak psychicky náročný proces sebepřijetí a coming outu všech LGBT+ lidí, čemuž dalo za pravdu hned 17 zemí Evropské unie ke kterým se Česká Republika však odmítla přidat,“ upozornil Zikmund.