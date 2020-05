Jak vysvětlit dítěti, že nemůže do školy? Manuál pro rodiče k začátku výuky

Praha Od příštího týdne se někteří žáci prvního stupně vrátí do tříd a připojí se tak k deváťákům, kteří nastoupili nedávno. Ne ale všichni. Z bezpečnostních důvodů budou ve školách utvořené patnáctičlenné skupinky, které se nemají potkávat na chodbách, v šatnách či v jídelně u oběda.

Návrat je dobrovolný, někteří rodiče pro své ratolesti vybrali pokračování domácí výuky, jinde se ale kolektivu už nemohou dočkat. „Osmiletou Amálku jsme zapsali. Strašně se těší na paní učitelku a nedala nám prakticky na výběr,“ potvrdil pro Lidovky.cz otec Martin z Prahy.



Kvůli omezené velikosti skupin však na některé žáky nezbylo místo, a tak musí pokračovat v domácí výuce, aniž by chtěli. Podle psychologů odmítnutí ze strany školy může být pro děti lehce traumatizující. Situace je náročná zejména pro odmítnuté prvňáčky, kteří už počítali s tím, že uvidí kamarády a paní učitelky.

„Dneska mi volala maminka s tím, že její dcerka pláče a nechápe, proč nemůže do školy za kamarády,“ popsala serveru Lidovky.cz dětská psycholožka Michaela Veselá z Prahy s tím, že se nejedná o první případ. Rodiče se na ni obracejí o radu, jak potomka uklidnit.



Podle Veselé je důležité přistupovat k dítěti citlivě a vše mu klidně vysvětlit a povzbudit. „Mamince jsem poradila, aby dcerce řekla, že se nic špatného neděje a o nic nepřichází. Musí si na tom najít nějaká pozitiva, například že spolu budou více trávit čas a společně si po úkolech budou například hrát,“ uvedla. Situace podle ní není neobvyklá, byť spousta rodičů očekávala, že děti domácí výuku spíše uvítají kvůli volnějšímu režimu.

Psychologové v těchto případech doporučují i hledání alternativ, jak se s kamarády potkávat, neboť právě fyzický kontakt je pro ně velmi důležitý. „Doporučuji například domluvit se s ostatními rodiči, ať po výuce vezmou děti na hřiště, aby si děti pohrály a sdělily si zážitky,“ doplnila Veselá s tím, že se do pomoci mohou zapojit i učitelé, kteří při video hovoru mohou situaci zklamaným dětem vysvětlit a utěšit je, že se na ně v září budou těšit.

Návrat do lavic může podle psychologů skrývat i jiná úskalí. Skupinky dětí mohou být utvořené tak, že některé nebudou mít ve třídě svého kamaráda, nebo je dokonce nebude učit učitelka, na kterou jsou zvyklé. To může být velmi náročná změna.

S učební látkou pomalu

Nápor to bude i pro učitele. „Na ně bude kladen velký tlak. Budou muset zahájit výuku postupně, pomalu nechat děti rozkoukat, první dny by jim měli dát prostor, aby se vypovídaly, sdělily si zážitky a popsaly, jak celou situaci vnímaly a co je trápilo,“ vysvětlil Libor Mikulášek, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny v Brně. Učitel bude muset zajistit třídě pocit bezpečí. Podle Veselé je také žádoucí, aby učitelé nepřenášeli na děti případnou úzkost z nové situace. „Pokud žáci nedodrží rozestupy, nebo jim spadne rouška, měli by dětem domlouvat klidným a ne zvýšeným hlasem,“ doplnila.

Ani samotná výuka by neměla v prvním týdnu začít striktně, psychologové doporučují, aby hodiny byly přátelské, odlehčené. Podobat by se měly spíše třídnickým, než aby se hned najelo na učební látku. „Bude taky důležité dětem vysvětlit, co a jak bude probíhat dál, aby se ukotvily v dané situaci, aby věděly, co učitel plánuje a jak budou vypadat další hodiny, a postupně výuku překlápět do dřívějšího režimu před koronavirem,“ vysvětlil Mikulášek.

Oba odborníci potvrdili, že by náhlý návrat do školy po dvouměsíční pauze neměl být pro žáky traumatizující. Byť ho budou nezvykle provázet roušky, dezinfekce a rozestupy. Děti jsou přizpůsobivé a z domova připravené, vědí, že mají mít za určitých podmínek ochranu nosu a úst a mýt si pravidelně ruce, což si během koronavirové krize už osvojily.