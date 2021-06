Trest za nenávistný komentář u fotky teplických prvňáků přezkoumá Nejvyšší soud

Brno Verdikt nad mužem, který napsal na sociální síti nenávistný komentář pod fotografii prvňáků teplické základní školy, přezkoumá Nejvyšší soud. Vítězslav Kroupa podal dovolání, k nejvyšší instanci dorazilo před několika dny. Severočeské soudy vyměřily Kroupovi 16 měsíců vězení s podmínečným odkladem na tři roky.

Do třídy v Základní škole Plynárenská chodily převážně romské a arabské děti. „Ještěže jsou ze ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí,“ stálo v Kroupově komentáři pod fotkou na facebooku.



Okresní soud v Teplicích Kroupu nejprve zprostil viny s tím, že se neprokázalo, že skutek spáchal právě on. Odvolací soud rozsudek zrušil a vrátil případ do Teplic. Poté už okresní soud vynesl odsuzující rozsudek a krajský soud jej potvrdil.

„Není sporu o tom, že je tu svoboda projevu ústavně zaručena, není však bezbřehá, nelze jí zneužívat a využívat k extrémním projevům, jako to bylo v případě obžalovaného,“ řekl k rozsudku soudce odvolacího soudu Tomáš Plha.

Kroupa se podle verdiktu dopustil projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka a přečinu podněcování k nenávisti. Hrozilo mu vězení od šesti měsíců do tří let jednak za komentář u školáků, jednak za to, že na sociální síti zveřejnil fotografie nacistů Adolfa Hitlera a Hermanna Göringa a říšské orlice s hákovým křížem.

Podle severočeských soudů nelze vnímat komentář u fotky školáků jako žert. „Obsah komentáře odkazuje na řešení ve formě vyvražďování v plynových komorách, odkaz na takovýto postup je nutné vyhodnotit jako projev nenávisti a její podněcování,“ uvedl Plha.