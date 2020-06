Trestní příkaz neplatí, Nečasovu výpověď bude soud řešit veřejně. Za křivé svědectví mu hrozí až 3 roky vězení

Praha Státní zastupitelství podalo odpor proti trestnímu příkazu, který uznal bývalého premiéra Petra Nečase (ODS) vinným z křivé výpovědi ve prospěch manželky Jany. Znamená to, že trestní příkaz se ruší a soud bude kauzu projednávat v hlavním líčení. Uvedla to mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1 Pavla Hájková.

Odpor podá i Nečas, sdělil jeho právník Adam Černý. Státní zástupce Jan Lelek řekl, že zrušený příkaz Nečasovi ukládal roční podmínku a peněžitý trest 100 000 korun.



Šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Lelek potvrdil, že odpor podal, a to v pondělí. Důvody, proč trestní příkaz napadl, jsou podle něj formální. Soud totiž Nečasovi uložil s peněžitým trestem i náhradní tříměsíční trest vězení pro případ, že by expremiér částku nezaplatil. Společně s roční podmínkou to dohromady činí případných 15 měsíců za mřížemi, přičemž trestní řád povoluje uložit trestním příkazem maximálně roční podmíněný trest.



V hlavním líčení, jehož termín zatím soud nestanovil, hrozí expremiérovi za křivou výpověď až tříleté vězení.

Advokát Černý ještě v pátek uváděl, že příkaz nemá k dispozici. Nyní se situace změnila. „Doručeno mám, budeme podávat odpor,“ napsal. Výši trestu nechtěl bez porady s klientem komentovat.

Nečas podle obžaloby dvakrát nepravdivě svědčil v kauze zneužití Vojenského zpravodajství, a to ve prospěch své současné manželky, někdejší vrchní ředitelky jeho kabinetu Jany (dříve Nagyové).

Případ Vojenského zpravodajství přispěl v červnu 2013 k pádu Nečasovy vlády. Nagyová o rok dříve nezákonně nařídila zpravodajcům, aby sledovali premiérovu tehdejší manželku Radku. Justice ji za to potrestala tříletou podmínkou a maximálním, tedy desetiletým zákazem působení ve vedoucích funkcích státní správy.

Nečase policie obvinila z křivého svědectví loni v listopadu. Soudnímu senátu totiž opakovaně tvrdil, že se na zpravodajce obrátil sám, protože se obával o bezpečí své rodiny. V odůvodnění verdiktu však zaznělo, že nemluvil pravdu a že jeho verze je v rozporu s nashromážděnými důkazy.

Expremiér už společně se ženou čelí obžalobě z podplácení v tzv. kauze trafik pro trojici poslanců ODS. Podle státních zástupců přislíbili v roce 2012 Marku Šnajdrovi, Petru Tluchořovi a Ivanu Fuksovi výhodné funkce za to, že se vzdají mandátu, a nechají tak projít vládní daňový balíček. V případě prokázání viny může bývalý předseda vlády dostat až šestileté odnětí svobody.

Nečas je zatím jediným českým premiérem, jehož kauzy řeší soud. Současný předseda vlády Andrej Babiš (ANO) je stíhaný v případu padesátimilionové dotace pro farmu Čapí hnízdo.