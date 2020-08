Třicetistupňová vedra vydrží v Česku nejméně do čtvrtka. Koupaliště mají střežit dodržování covidových pravidel

Praha Letošní červenec byl dle měření v pražském Klementinu s průměrnou teplotou 21,6 stupně Celsia vůbec nejchladnější za posledních osm let. Soudě podle horka avizovaného v předpovědi pro českou kotlinu na nejméně sedm následujících dnů se výrazy jako „chladný“, „studený“ a „koupání nepřející“ v souvislosti s letošním druhým prázdninovým měsícem takřka jistě neobjeví.

Ostatně i Český hydrometeorologický ústav doprovodil svůj měsíční výhled na srpen, vyjadřující celkový charakter počasí, úslovím „teplotně nadprůměrný“.



Třicetistupňová vedra bez mráčku mají panovat nejméně do příštího čtvrtka, pak se má nepatrně ochladit a čeká se četnější střídání chladnějších a teplejších období. Jestli tak někdo raději zrušil dovolenou u moře, protože se třeba bál nakažení covidem v cizině, může ho uchlácholit to, že ráz počasí v Česku a Chorvatsku bude v příštích dnech totožný. Horko bude tam i tady, jen na tu slanou vodu u nás narazí spíš jen v polévce.

Dobrou zprávou je, že kvalita vody v přírodních koupalištích je napříč republikou až na výjimky lepší než loni touto dobou.

Není proto divu, že se masy lidí vyrazí ochladit k vodě. Bude tam těsno. Už v minulých dnech to na řadě míst – například u koupaliště v podkrkonošské Mříčné či na plážích slapské přehrady v kempu Nová Živohošť – vypadalo jako v lidském mraveništi. Hlava na hlavě, deka vedle deky. Přitom právě větší srocení lidí hygienici v éře covidové nevidí dvakrát rádi, na sebe natěsnané davy jsou živnou půdou pro nekontrolované šíření viru.

Ministerstvo zdravotnictví proto apeluje na soudnost a zodpovědné chování každého jednoho člověka, byť dodává, že nic z letních aktivit zakazovat nechce, není-li to nezbytně nutné.

„Koronavirus tu s námi je a nějaký čas ještě zůstane. Musíme se tomu přizpůsobit, chovat se ohleduplně, chránit sebe i své okolí. Vyzýváme k dodržování zásad, zároveň ale chceme, aby si lidé užívali léto,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.

Změkčená opatření

Užívat si letních radovánek u vody budou moci i obyvatelé Moravskoslezského kraje, regionu patřícího k největším ohniskům nákazy v zemi. Krajští hygienici tam od pátečního poledne změkčili protiepidemická opatření u umělých koupališť a zrušili zastropování počtu návštěvníků plováren, kam dosud směli pouštět nejvýš 500 lidí.

„V případě umělých koupališť byla stanovena jednotná kapacita, která bude odrážet velikost daného umělého koupaliště, a to tak, že se vypouští maximální možný počet osob 500, nicméně zůstává zachován limit v podobě deseti metrů čtverečních na osobu,“ uvedli hygienici. Dle nich musí provozovatel zajistit osobu, která bude na stanovená pravidla dohlížet. Chybět na koupalištích nesmí dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky.

Podle Rastislava Maďara, vedoucího hlavní skupiny epidemiologů při ministerstvu zdravotnictví, se problematika letního koupání s ohledem na riziko šíření koronaviru probírala s provozovateli koupališť, všichni prý vědí, jaká jsou pravidla, znají podmínky a rizika. „Nechali jsme to na nich. Vycházeli jsme z toho, že se na ně v letním období spolehneme a zjistíme, jak si to oni sami nastaví a jak to budou dodržovat,“ řekl serveru Lidovky.cz Maďar.

Vysoký počet návštěvníků registruje také pražské koupaliště Na Petynce. Foto z 30.7.2020.

Poradit, kam je bezpečnější vyjet, může semafor, tedy mapa okresů podle epidemické situace. Od pondělí spadá do prvního, zeleného stupně devět okresů: Praha, Brno a Ostrava, Praha-západ a Praha-východ, Karviná, Frýdek-Místek, Jihlavsko a Prachaticko. Ostatní okresy jsou bílé, tedy bez rizika.

Více pití, méně slunění

Není to však jen riziko nákazy koronavirem, co je v následujících dnech a očekávaných tropech zdraví nebezpečné. Byť jsou Češi setrvale upozorňováni na úskalí, jež horko způsobuje, mnozí jsou nepoučitelní – nedodržují pitný režim a zbytečně dlouho se vystavují přímému slunci, což vede k mdlobám a kolapsům, nehledě na riziko nevratného poškození kůže.

Nejohroženějšími skupinami jsou lidé nad 65 let věku, malé děti, těhotné, kojící či zvlášť drobné ženy. Speciální skupinou jsou lidé s nemocemi srdce a ti, kteří mají vysoký krevní tlak.

Horké dny jsou náročné i pro domácí mazlíčky. Majitelé by je neměli nechávat na přímém slunci, zejména v zaparkovaných autech.