Účelová akce, ale bez důkazů. Přehledně, proč žalobci zastavili stíhání premiéra Babiše

PRAHA Devadesát stránek, které z trestně stíhaného premiéra udělaly premiéra bez přívlastku, ve čtvrtek vstoupilo do veřejné arény. Valná část dokumentu je začerněná, protože ještě zbývá, aby poslední slovo řekl šéfžalobce Pavel Zeman. Ale z obnažených pasáží je zřejmé, proč státní zástupce Pavel Šaroch seznal, že Čapí hnízdo k soudu nepůjde.

Celé to stálo na premise, že v žádosti o dotaci byly úmyslné lži, aby si podnik opatřil výhodu, která náleží jen těm malým, které se bez veřejné podpory neobejdou. A pro tohle tvrzení, základní a výchozí, neopatřili vyšetřovatelé důkazy.



„Je evidentní, že skutek, pro který se trestní stíhání vedlo, se stal, avšak (...) zastavil jsem trestní stíhání obviněných, neboť tento skutek není trestným činem,“ shrnuje žalobce Jaroslav Šaroch v posledním odstavci.

Jak je to možné, když evropský úřad OLAF shledal, že Farma Čapí hnízdo na žádné neduhy malé firmy – díky výpomoci Agrofertu – netrpěla? Důležité v tom je, jaké období mohl s ohledem na trestní řád žalobce Šaroch hodnotit. Zkoumal jenom fázi, kdy vznikla žádost o dotaci, odešla k hodnocení k Regionálnímu operačnímu programu (ROP) Střední Čechy, byla schválená a stvrzená smlouvou. Vše, co se stalo potom, už leží mimo Šarochův záběr, protože to nesouvisí s otázkou, jestli žadatelé lhali, aby podvodně vylákali subvenci.

Klíčová je definice malého a středního podniku – jenomže tak, jak byla k dispozici v roce 2008, kdy Čapí hnízdo peníze dostalo. Evropský soud i Komise v pozdějších letech formuli zpřesňovaly, ale žalobce musí hledět na to, co platilo, když se domnělý trestný čin měl odehrát.



Takže hledal odpověď na dvě otázky: kdo byli majitelé podniku a věděli o jejich pravé identitě Jana Mayerová s Josefem Nenadálem, kteří jsou pod žádostí podepsaní? A působila farma na relevantním nebo sousedním trhu s kýmkoli z holdingu Agrofert, odkud se vyloupla?

Obě odpovědi zní: nelze říci. V prvním případě to znemožňují anonymní akcie. Od roku 2014 je české právo zakazuje, ale předtím fungovaly ve velkém. Kdo je zrovna vzal do ruky, ten byl majitel. Ověřit se na tom nedá absolutně nic; proto už jsou taky anonymní cenné listiny v ilegalitě. „Jako účelové se jeví tvrzení (Andreje Babiše), že koupil akcie svým dětem. Účelovým byl nepochybně i následný prodej akcií. (...) Nepodařilo se opatřit důkazy, které by svědčily o tom, že (Babiš) by byl skutečným vlastníkem ani o jeho působení na řízení a chod společnosti v době, kdy mělo dojít ke spáchané trestné činnosti,“ ozřejmuje Šaroch své rozhodnutí.

Další je test relevantního a sousedního trhu. Relevantní trh je takový, na němž jsou nabízené služby či výrobky vzájemně nahraditelné, neboli když má jeden hotel plno, ubytuji se v jiném. Sousední na sebe navazují: jedna firma vyrobí tkaničky a dodá je té, která je navleče do bot. Kdyby některý z podniků Agrofertu dělal činnost podobnou jako Čapí hnízdo, bylo by to porušení definice malého a středního podniku, jak ho Evropa v roce 2008 vnímala.

Nic takového prokázat nejde, neboť farma až do chvíle, než dotaci dostala, nedělala nic, její předchůdkyně byla ekonomicky nečinná, jak dokládají účetní závěrky.

ROP Střední Čechy ve své výzvě žádal, aby zájemci o dotaci měli aspoň dvouletý hospodářský život, což Mayerová u Čapího hnízda tvrdila, že je příprava na podnikání po získání dotace. V žádosti nikde nepředstírala ani netutlala, že farma nedělá nic. Proč ROP projekt i tak podpořil, píše Šaroch, je záhada, která se ale vymyká tomu, co trestně stíhal.

OLAF se zaobíral i roky, které následovaly po získání dotace, a tam už začalo být zjevné, že holding Agrofert farmě pomáhá způsobem, o jakém si skutečně osamělá malá firma může nechat leda zdát. Proto taky akce skončila závěrem, že celá dotace je nezpůsobilá a má se vrátit. To se už stalo, ale v rámci posuzování, jestli došlo k trestnému činu, jak ho policie popsala, to na věci nic nemění.

Konstrukce padla i na výsleších zástupců banky HSBC, které se odehrály až na konci loňského roku. Finanční dům poskytl farmě štědrý úvěr, protože se za něj zaručil Agrofert. V uniklých interních dokumentech popisovala banka vztah mezi podniky jako mezi matkou a dcerou. To by bez dalšího na důkaz, že Čapí hnízdo nebyla malá firma, stačilo. Bankéři ale materiály odvrhli jako nepřesné a nepodložené.

Jelikož na startu není důkaz, že Mayerová schválně lhala o velikosti podniku, „nelze dovodit úmyslné jednání“ ani u premiéra, zvláště v situaci, kdy Mayerová dělala Agrofertu dotační poradkyni.