Uhříněveský úřad vyzval Havlíčka k omluvě, nelíbí se mu kritika ohledně průtahů kolem Pražského okruhu

Praha Úhříněvský úřad městské části Praha 22 vyzval vicepremiéra a ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) k omluvě. Zástupcům úřadu se nelíbí jeho vyjádření z konce července, ve kterém ministr kritizoval úřad za průtahy kolem dostavby části Pražského okruhu. Úřad to v pondělí oznámil v tiskové zprávě. Vyjádření Havlíčka ČTK shání.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem pražského vnějšího okruhu, v minulém týdnu získalo územní rozhodnutí ke stavbě úseku 511 na jihovýchodě metropole mezi D1 a D11. Proces se zdržel o mnoho měsíců.



„Uhříněves zlomena. Panoptikum, kdy klíčový pražský okruh 14 měsíců nelogicky blokoval úředník z Uhříněvsi je u konce. Po tlaku ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic jsme konečně získali územní rozhodnutí,“ napsal Havlíček 30. července na twitteru.

Úřad městské části se proti tomu ohradil a Havlíčkův komentář označil za neprofesionální. „Zástupci úřadu považují za vhodné, aby se pan Havlíček za svá zcela nevhodná slova na konto vydaného územního rozhodnutí veřejně omluvil,“ napsal úřad ve zprávě.

Úředníci proces neblokovali, brání se úřad

Úřad podle svého pondělního vyjádření postupoval k vydání rozhodnutí podle právních předpisů. „Vzhledem k tomu, o jak exponovanou stavbu se jedná z hlediska projednávání, není možné očekávat vydání územního rozhodnutí v řádu měsíců,“ uvedl za úřad jeho tajemník Roman Petr. Úřad se zároveň vymezil proti názorům, že úředníci proces blokovali. Potřebná doplnění pro vydání rozhodnutí došla úřadu až letos v červnu, uvedl.

Územní rozhodnutí k úseku Pražského okruhu je zatím nepravomocné, takže je možné proti němu podat odvolání. Nyní pokračuje 30denní lhůta pro odvolání. Podle dřívějších informací by stavba 12,6 kilometru dlouhého úseku mohla začít letos nebo příští rok. Do provozu by komunikace mohla být uvedena v roce 2025. Předpokládaná cena je téměř 9,4 miliardy korun bez DPH.

Vnější Pražský okruh by měl po dokončení měřit podle dosavadních plánů asi 83 kilometrů, v provozu je zhruba polovina. Je součástí dálniční sítě a jeho stavbu financuje stát, na rozdíl od vnitřního, který má na starosti magistrát.