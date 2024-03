Z českých instruktorů by se mohly stát na Ukrajině legitimní terče, shodují se experti

Jakmile by čeští vojáci překročili ukrajinské hranice s cílem pomoci tamní armádě, ať už ve výcviku, nebo jiným způsobem, stávají se pro Rusko legitimními cíli. Pohybovali by se totiž ve válečné zóně a v ní se na konkrétní účel jejich pobytu nehledí, s tím je třeba počítat. Přitom je tato forma pomoci ostatních států bojující Ukrajině z hlediska mezinárodního práva možná a země ochotné Ukrajině pomoci se této možnosti kvůli strachu z Ruska samy dobrovolně zříkají. Serveru Lidovky.cz to sdělil vojenský analytik a bývalý náměstek na ministerstvu obrany Daniel Koštoval.