Pavel jmenuje nového ústavního soudce. Stane se jím advokát Hulmák

Hulmák je osmým ústavním soudcem, kterého Pavel jmenuje. Advokáta navrhla Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, kde doteď působil jako docent katedry soukromého práva a civilního procesu.

Jako právník působil v advokátní kanceláři Havel&Partners. Od roku 2000 byl členem pracovních komisí Legislativní rady vlády pro soukromé právo. Podílel se také například na přípravě novely občanského zákoníku.

Hulmák v tajných volbách v horní parlamentní komoře získal 51 ze 73 odevzdaných hlasů. Podle prezidenta Petra Pavla učinil Senát schválením jeho kandidatury další krok k naplnění vize vysoce kompetentního, složením různorodého a hodnotově pevného ÚS.

Zbývají tři jmenování

Advokát při slyšení v Senátu řekl, že by v případě jmenování ústavním soudcem ukončil své advokátské aktivity i činnost v Legislativní radě vlády a omezil přednáškovou činnost.

Jako ústavní soudce by se chtěl Hulmák podílet na vymezování mantinelů zejména v oblasti soukromého práva, kterému se věnuje. K roli Ústavního soudu uvedl, že by ústavní soudci měli rozhodovat jednotně a nepřijímat ve stejných kauzách odlišné verdikty. Jeho závěry by měly být jasné a srozumitelné i s hlediska důsledků, dodal.

Prezident má letos navrhnout ještě další tři adepty na ústavní soudce. V červnu mandát končí místopředsedovi Ústavního soudu Vojtěchu Šimíčkovi a soudci Tomáši Lichovníkovi, v prosinci Davidu Uhlířovi.