Další nehody trolejbusů v Brně. Dítě bylo převezeno do nemocnice

Brno Po závažné pondělní čelní srážce trolejbusu s tramvají se v Brně ve čtvrtek odpoledne odehrály dvě nehody trolejbusů. Podle policie šlo o drobnější havárie. S osobním vozem se srazil trolejbus v Pisárecké ulici, další srážka se stala v ulici Úvoz. Při druhé nehodě zasahovali záchranáři, malé dítě odvezli do Dětské nemocnice, nemá být ale zraněno vážně.

Nehoda v Úvozu se stala kolem 15:00. V trolejbusu cestoval kočárek s dítětem, které záchranáři převezli do Dětské nemocnice. „Nemělo by jít o nic vážného, ale pro jistotu by se na něj měli podívat i v nemocnici,“ uvedla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.



Mluvčí policie Pavel Šváb řekl, že v trolejbusu také upadla cestující. Žena podle něj odjela na ošetření sama. Příčinu nehody policie vyšetřuje.

Nehoda v Pisárecké ulici se stala asi o půl hodiny později. Obešla se bez zranění. Mluvčí Šváb řekl, že pokud se oba řidiči domluví na zavinění, událost se obejde bez policejního šetření.

V pondělí se v Brně v Křenové ulici střetl trolejbus s tramvají, nehoda si vyžádala 40 zraněných. Příčina se vyšetřuje, s největší pravděpodobností šlo o technickou závadu na trolejbusu.