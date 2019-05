Česko stárne nejrychleji ze zemí V4, varuje agentura. Za 20 let z nich ubude 5 milionů lidí v produktivním věku

LONDÝN Mezinárodní ratingová agentura Moody’s varuje před důsledky výrazných demografických změn v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku během příštích dvou desetiletí. Ve své středeční zprávě poukazuje na rychlé stárnutí populace a klesající počet obyvatel v produktivním věku v tomto regionu. Nejvíce je podle Moody’s dopadům stárnutí populace vystavena Česká republika, která je však na tento vývoj zároveň nejlépe připravena.

Celková populace v Česku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku podle Moody’s do roku 2040 klesne zhruba o 2,5 milionu na 61 milionů, zatímco počet lidí v produktivním věku se sníží o pět milionů.



Moody’s upozorňuje, že tempo růstu populace a věkové složení obyvatelstva ovlivňuje nejen hospodářský růst, ale také veřejné finance či zdravotní péči. Agentura předpokládá, že podíl počtu obyvatel ve věku 65 a více let k počtu obyvatel ve věku 15 až 64 let se v České republice do roku 2040 zvýší zhruba na 42 procent z předloňských 28,7 procenta.

Populace v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku je podle agentury sice mladší, než činí průměr Evropské unie, ale stárne rychlejším tempem.

„To v příštích dvaceti letech povede k dramatickému posunu v demografii regionu,“ uvedl Vincent Allilaire, který je jedním z autorů zprávy Moody’s. „V důsledku toho budou podmínky na trhu práce ještě napjatější, což bude omezovat hospodářský růst těchto zemí,“ dodal.