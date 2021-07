V Hruškách hasiči demolují poslední dům, práce pokračují v dalších obcích

Hasiči v pátek v Hruškách na Břeclavsku bourají poslední dům zničený červnovou bouří a tornádem. Demolice budou pokračovat v Mikulčicích a Moravské Nové Vsi. Novinářům to v pátek po jednání krizového štábu v Podivíně řekl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Celkem bylo ke stržení určeno asi 200 domů z 1200 zasažených, zhruba polovinu poslali k zemi hasiči a zboření druhé části zajistili sami majitelé, řekl ředitel jihomoravských hasičů Jiří Pelikán.

Český červený kříž bude lidem se zničenými domy proplácet náklady na odhadce, který určí výši škody. Dokument od odhadce je potřeba pro žádost o dotaci na obnovu poničeného domu nebo stavbu nového domu, který nahradí ten zdemolovaný. „Český červený kříž oznámí, kdy v místě bude, určí vyčleněné hodiny a lidé mu budou moct nosit doklady od odhadce nebo projektanta. V obcích jsou kontakty na více než 100 lidí, kteří jsou připraveni tuto práci udělat,“ řekl Grolich.



Bouře poškodily asi 1200 domů, většina jde zrekonstruovat. Majitelé mohou žádat kromě o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj až dva miliony korun a také o třímilionový úvěr na 30 let s jednoprocentním úrokem. Peníze lze získat i z veřejných sbírek a od neziskových organizací.

Bez pomoci by neměli zůstat ani lidé, kteří neměli dům zkolaudovaný, a proto nedosáhnou na podporu z ministerstva. Podle Grolicha by jim měly pomoct humanitární sbírky, kde se vybralo přes miliardu korun. „V naší krajské sbírce máme nižší desítky milionů a jsme také schopni toto řešit. Bude to řešit správní rada a budeme čekat na to, jak se k tomu postaví ostatní. Peníze budeme nechávat na dofinancování nejproblematičtějších věcí. Když budeme přispívat na individuální věci, tak na tyto případy, které nejsou pokryté,“ řekl Grolich.

Bouře s tornádem o rychlosti zhruba 300 kilometrů v hodině si poslední červnový čtvrtek vyžádaly šest životů a desítky zraněných. Zničily domy, auta i zeleň.