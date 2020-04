Školy se v plném rozsahu do července neotevřou. Stát je plánuje otevírat postupně

Schéma otevírání škol, jak ho v úterý schválila vláda: Od 20. dubna:

Vysoké školy by se měly otevřít v omezené míře pro aktivity studentů v posledním ročníku studia. Účastnit by se jich mohlo vždy maximálně pěti lidí najednou. Mohly by se tak konat individuální konzultace či zkoušky, včetně státnic a rigorózních zkoušek. Individuálně by mělo být možné na vysoké škole navštívit knihovnu či studovnu, ale jen za účelem vyzvedání či vracení knih. Od 11. května: Studenti závěrečných ročníků středních a vyšších odborných škol a konzervatoří by se měli mít možnost ve školách připravovat na maturitní a závěrečné zkoušky či absolutoria. Měla by se obnovit individuální výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky. Měla by rovněž znovu začít prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou či v diagnostických ústavech. Od 25. května: Do základních škol by se mohli vrátit žáci 1. stupně základních škol. Kolektivy by se dle doporučení vlády měly rozdělit do skupin po 15 dětech. Složení skupiny by se nemělo měnit. O nošení roušek ve skupinách by rozhodoval učitel, ve společných prostorech školy by bylo povinné. Mohla by se obnovit výuka skupin po pěti dětech v základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky nebo ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže. Od 1. června: Mohly by se konat maturitní a závěrečné zkoušky ve středních a vyšších odborných školách nebo absolutoria v konzervatořích. Ve středních a vyšších odborných školách by se mohlo konat praktické vyučování. Podmínky by měly být podobné jako v případě skupin žáků na 1. stupni základních škol. Červen: Mohly by se konat přijímací zkoušky na střední školy. Mohly by se konat třídnické hodiny pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol. Tyto hodiny by měly sloužit ke konzultacím i vzdělávání.