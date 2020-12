Policisté převrátili vůz před tunelem Blanka, ten pak začal hořet. Havárie si vyžádala tři zraněné

Policejní auto havarovalo kolem 10:00 v tunelu Blanka u výjezdu směrem na Troju. „Vozidlo se po nárazu otočilo na střechu a začalo hořet,“ uvedla mluvčí policie. Mluvčí pražských hasičů Martin Kavka v tiskové zprávě uvedl, že vůz byl při příjezdu hasičů již plně zasažen požárem.



Pražská zdravotnická záchranná služba na Twitteru uvedla, že na místě byli tři zranění ve věku kolem 30 let, dva muži a jedna žena. Všichni utrpěli středně závažná poranění, především úrazy hlavy.

Naše ZOS na místo vyslalo celkem 2x RZP, RV a inspektora. Pečovali jsme o 3 zraněné osoby ve věku okolo 30ti let. Řidič byl převezen do ÚVN s úrazem hlavy a zlomeninou zápěstí, žena s úrazem hlavy a hrudníku do FNKV a další muž s úrazem hlavy do FNM, všichni středně závažná por. https://t.co/EAZMtmBSLf pic.twitter.com/HSZVHzj4vD