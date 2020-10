V Ústeckém kraji podepsalo koalici ANO, ODS a Spojenci, v Hradeckém kraji bude vládnout čtyřkoalice

Most/ Hradec Králové V Ústeckém kraji v pondělí podepsalo vítězné hnutí ANO s druhou ODS a Spojenci pro kraj koaliční smlouvu. Koalice bude mít většinu 29 hlasů v zastupitelstvu, které má 55 členů. Zástupci koalice ODS, STAN a Východočeši, Pirátů, Koalice pro Královéhradecký kraj (KDU-ČSL, VPM, Nestraníci) a Spojenci pro Královéhradecký kraj (TOP 09, HDK, LES) v pondělí odpoledne v Hradci Králové podepsali koaliční smlouvu také.

Ústecký kraj

Hejtmanem bude Jan Schiller (ANO). Bude mít tři náměstky, kterými bude Marian Čapek (ANO), lídr ODS Jiří Kulhánek jako neuvolněný a lídr Spojenců pro kraj Jiří Řehák. Spojence tvoří koalice stran a hnutí JsmePRO, LES, SNKED, Zelení a TOP 09. Dosud v kraji vládne KSČM s bývalými členy ČSSD a SPD-SPO.

V radě bude mít ANO pět členů, ODS čtyři a Spojenci pro kraj dva. Dosavadní poslanec Schiller jako hejtman bude mít na starost legislativu, krizové řízení, Inovační centrum Ústeckého kraje, vnější a zahraniční vztahy. Statutárním zástupcem bude Marián Ćapek z ANO, jemuž připadne příprava projektů.

Dlouholetý starosta Kadaně Kulhánek si vzal sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality. „Celá léta kritizuji sociální systém, takže je šance konečně něco s tím udělat,“ řekl novinářům Kulhánek. Učitel na gymnáziu a teplický zastupitel Řehák bude mít na starosti regionální rozvoj, cestovní ruch a kulturu a památkovou péči.

Radními za ANO bude ještě Radim Laibl, Jindra Zalabáková, Marek Hrabáč. Za ODS usedne v radě Iva Dvořáková, Jan Růžička a Tomáš Rieger a za Spojence pro kraj Michal Kučera.

„Priorita je jednoznačně zdravotnictví. Okamžitě se začneme věnovat covidu, kterému se díky panu (dosavadnímu hejtmanovi Oldřichu) Bubeníčkovi (KSČM) věnuji už teď,“ řekl Schiller.

Královéhradecký kraj

V 45členném zastupitelstvu budou mít většinu 27 hlasů. Budoucí hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS) bude mít pět náměstků, dosavadní hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) má náměstky čtyři.

V radě kraje bude mít po čtyřech postech koalice ODS, STAN, Východočeši, tři Piráti a po jednom radním Koalice pro Královéhradecký kraj a Spojenci pro Královéhradecký kraj. Nová krajská vládní koalice je obdobou té nynější, jen ČSSD nahrazují Piráti.

„Jsme připraveni odpovědně a správně řídit Královéhradecký kraj v dalším období,“ řekl v pondělí novinářům dosavadní první náměstek hejtmana pro dopravu a silniční hospodářství, senátor a bývalý policejní prezident Martin Červíček.

Ustavující zastupitelstvo by se mohlo sejít 2. listopadu v 10:00. „Byli bychom rádi, aby byla ustanovena rada a abychom byli schopni ustanovit jednotlivé výbory a předsedy výborů,“ řekl Červíček.

Koaliční smlouva navrhuje ustanovení 12 výborů, stejně jako v končícím volebním období. Za deset z nich bude mít zodpovědnost koalice, dva výbory budou nabídnuty opozici. Placenými předsedy výborů budou dva z 12, po jednom z koalice a opozice.

Placeným předsedou výboru pro dopravu by měl být Aleš Dohnal z Pirátů. „Opozici nabídneme kontrolní výbor, předpokládám, že tato pozice bude uvolněná (placená). Co se týče kontrolního výboru, tam předpokládám nominaci z Hnutí ANO,“ řekl Červíček.

Koalice chce mít v příštím volebním období zajištěný odpovídající objem investic, zaměří se i na dostavbu krajských nemocnic, rozvoj sociálních služeb nebo dopravy. „Chtěli bychom si jednoznačně říci, jaké priority s ohledem na ekonomiku si budeme moci dovolit a mít čtyřletý plán toho, co koalice zvládne. Máme obrovskou ambici správně řídit kraj. S ohledem na mimořádné okolnosti současnosti to ale bude nelehká mise,“ řekl Červíček.

Prvním statutárním náměstkem pro investice, informační technologie a inovace bude Pavel Bulíček (Piráti), druhým statutárním náměstkem Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), ten by měl řídit životní prostředí a zemědělství.

Náměstkyní hejtmana by měla zůstat Martina Berdychová (Východočeši), místo školství by ale měla vést sociální věci, cestovní ruch a kulturu. Náměstkem hejtmana pro finance by měl být Rudolf Cogan (STAN), který stejnou oblast dosud vede z pozice radního. Náměstkem hejtmana pro školství a sport bude Arnošt Štěpánek (Piráti).

Radním pro dopravu a majetek bude Václav Řehoř (ODS), dosud vedl investice a majetek. Radním pro regionální rozvoj a dotace by měl být Adam Valenta (Piráti). Zdravotnictví by měl vést lékař a bývalý primátor Hradce Králové z let 2010 až 2018 Zdeněk Fink (HDK).

Podle Červíčka bude druhý náměstek Pavel Bělobrádek, který je zároveň poslancem, působit v radě jako neuvolněný náměstek. „I já jsem byl v minulosti neuvolněným náměstkem. Samozřejmě s ohledem na moji roli senátora bude podle zákona odpovídajícím způsobem snížen plat hejtmana,“ řekl Červíček.

Krajské volby v Královéhradeckém kraji vyhrála koalice ODS, STAN a Východočeši se ziskem 12 mandátů. Dvanáct křesel získalo i druhé ANO. Třetí Piráti získali sedm zastupitelů. Po čtyřech mandátech získaly koalice ČSSD a Zelených, lidovecká Koalice pro Královéhradecký kraj a koalice Spojenci pro Královéhradecký kraj. Dva mandáty má SPD.

V Královéhradeckém kraji poslední čtyři roky vládla pětičlenná vládní koalice ČSSD, ODS, Koalice pro Královéhradecký kraj, koalice Starostů a Východočechů a TOP 09.