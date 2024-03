Přeočkujme kvůli černému kašli všechny děti od 10 do 15 let, navrhl Válek

Všechny děti od 10 do 15 let by se měly nechat přeočkovat proti černému kašli. V pořadu Za pět minut dvanáct to řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Očkování doporučil také seniorům. Česko ale podle něj epidemii černého kašle nečelí. V současné době je onemocnění na vrcholu, ten podle ministra může trvat i několik týdnů.