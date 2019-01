ANO schválilo členství Stuchlíka. Neúspěšný uchazeč o post primátora chce do předsednictva

Praha Petr Stuchlík je od úterka členem ANO. Usneslo se na tom předsednictvo hnutí na svém večerním jednání, kde řešilo rovněž otázky kampaně do nadcházejících voleb do Evropského parlamentu. Sdělila to mluvčí hnutí Lucie Kubovičová. Stuchlík už dříve avizoval, že na nadcházejícím celostátním sněmu plánuje kandidovat do předsednictva.

Vedení ANO na své schůzi řešilo také otázku financování kampaně před volbami do europarlamentu nebo organizaci nadcházejícího sněmu. Bude se konat 16. února v Praze a bude se na něm volit vedení hnutí a sestavovat kandidátka do Evropského parlamentu.



Stuchlíka již jako svého člena schválila pražská organizace hnutí, členství však ještě muselo potvrdit celostátní vedení. Bývalý podnikatel vedl ANO do loňských komunálních voleb v Praze, kde mělo v minulém období primátorku. Po volbách skončilo v opozici. I když předseda hnutí a premiér Andrej Babiš nad výsledkem voleb v metropoli přes média vyjádřil nelibost, Stuchlík se i tak rozhodl do ANO vstoupit a ucházet se o místo v jeho předsednictvu.

Minulý týden se konal sněm pražské organizace hnutí, který na místopředsedu nominoval svého předsedu Jana Říčaře. Stuchlíka do předsednictva nominovat nemohl, protože v té době nebyl potvrzen jako člen hnutí. Může být však ještě nominován předsednictvem nebo i jednotlivým členem hnutí přímo na sněmu.

Všechny krajské sněmy na předsedu nominovaly Babiše a většina Jaroslava Faltýnka jako prvního místopředsedu, kterého podpořil i premiér. O post prvního místopředsedy se bude na základě nominací krajů ucházet i středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a brněnský primátor Petr Vokřál.

Hnutí ANO by na celostátním sněmu mělo jednat také o kandidátce pro evropské volby. Před pěti lety vedl ANO do eurovoleb Pavel Telička, který se později stal místopředsedou Evropského parlamentu, s hnutím se ale rozešel kvůli sporům s Babišem v pohledu na evropskou i domácí politiku. Nyní Babiš podpořil do čela kandidátky europoslankyni Ditu Charanzovou, která má podporu i z řady krajských sněmů. Před pěti lety ANO evropské volby vyhrálo, získalo čtyři z 21 českých křesel v Evropském parlamentu.